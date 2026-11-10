10 de noviembre de 2026 Inicio
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Mapa de cortes por la visita del papa León XIV a la cárcel de Devoto

La ceremonia será este miércoles desde las 8 de la mañana, donde más de 70 internos que todavía no fueron trasladados a la prisión de Marcos Paz, aguardan la llegada del Sumo Pontífice.

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La cárcel de Devoto.

La cárcel de Devoto.

Wikimedia Commons

El papa León XIV concluirá su visita en Argentina este miércoles, y antes de partir a Perú hará un recorrido por la cárcel de Devoto, donde todavía están alojados más de 70 presos que todavía no fueron trasladados a la nueva prisión de Marcos Paz.

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La actividad del Sumo Pontífice iniciará a las 8 cuando la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, lo reciba en la puerta del establecimiento penitenciario y le dé la bienvenida, para luego retirarse, en el centro que semanas atrás se llevaron a cabo amplios operativos por la derivación de 1.400 reclusos a la nueva prisión de Marcos Paz y que, cerrará definitivamente este año después de casi un siglo.

El Santo Padre ingresará al edificio, que está dividido en cinco unidades residenciales: I, II, III, V y VI. En total, el penal tiene 49 pabellones, sin contar las áreas destinadas a servicios, educación, salud, trabajo y administración.

Según se detalló, no se realizará el tradicional rito del lavado de pies, sino que en esta oportunidad se escucharán las voces de personas privadas de la libertad. Además, se le entregarán obsequios al Sumo Pontífice, algunos de los cuales fueron fabricados por los propios internos.

A raíz de su visita al lugar habrá un importante operativo de tránsito, seguridad, cortes de calles y estacionamientos prohibidos: desde el martes 10 a las 23 y hasta el miércoles 11 a las 10 no se podrá dejar vehículos en Tinogasta, entre Lope de Vega y Desaguadero; Pedro Lozano, entre Desaguadero y Pedro de Peralta; y Nazarre, entre Bermúdez y la colectora de General Paz.

También habrá restricciones sobre Bermúdez y en las esquinas transversales. Los vehículos que permanezcan en los sectores afectados podrán ser retirados por grúas del Gobierno porteño. Ante ello, se recomienda circular por las avenidas Francisco Beiró, Lope de Vega y San Martín.

Cómo será el recorrido del Papa hasta llegar a la cárcel de Devoto

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Para llegar a Devoto, la comitiva liderada por el papa León XIV, partirá desde la Nunciatura Apostólica, para iniciar su recorrido por las calles Posadas, Cerrito, la avenida 9 de Julio, las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, la avenida General Paz, Beiró, Cervantes, Tinogasta, Pasaje Desaguadero y finalizar por Pedro Lozano, con custodia de la Policía Federal Argentina durante todo el trayecto.

Los cortes de circulación

  • Pedro Lozano y Cervantes
  • Cervantes y Simbrón
  • Allende y Pedro Lozano
  • Quevedo y Simbrón
  • Bermúdez y Simbrón
  • Benito Juárez y Pedro Lozano
  • Benito Juárez y Melincué
  • Benito Juárez y Baigorria
  • Desaguadero y Baigorria
  • Bermúdez y Baigorria

Por su parte, las líneas de colectivos 47, 25, 109 y 124 tendrán desvíos por las avenidas perimetrales. Además, las paradas ubicadas dentro del perímetro cerrado quedarán anuladas entre las 5 y las 10 del miércoles. Los pasajeros deberán acercarse a Francisco Beiró o Lope de Vega para abordar las unidades.

Visita del papa León XIV: qué deben hacer los vecinos y comerciantes para circular por Devoto

Con la visita del papa León XIV los vecinos, comerciantes y empleados de Villa Devoto que no tengan la dirección de la zona en el DNI deberán completar un formulario de declaración jurada en la página oficial del Gobierno de la Ciudad.

Recibirán un código QR por correo electrónico, que tendrán que presentar ante el personal policial. El operativo más estricto se extenderá hasta aproximadamente las 9:30, cuando el Papa partirá hacia Luján para celebrar una misa. Tras ello, comenzará la normalización de la circulación en la localidad.

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