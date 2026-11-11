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Luto en Disney: murió un famoso actor tras luchar contra un cáncer de pulmón

El actor que le dio voz a un clásico personaje de la productora falleció a los 92 años luego de combatir contra una dura enfermedad.

Un reconocido actor de Disney falleció en los últimos días.

Un reconocido actor de Disney falleció en los últimos días.

El mundo de Disney y del cine internacional está de luto por la muerte de Donnie Dunagan, el reconocido actor que le dio voz al pequeño Bambi en la histórica película animada de 1942. El intérprete falleció a los 92 años, a causa de un cáncer de pulmón.

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El artista murió el miércoles 4 de noviembre de 2026, aunque su fallecimiento se conoció públicamente el lunes 9 de noviembre. La noticia fue confirmada por sus representantes, Kris Jones y Nery Lemus, de la agencia CelebWorx, a la revista Variety.

En un emotivo comunicado, sus agentes revelaron que Dunagan les había pedido "no estar tristes por la gran vida que viví", según sus propias palabras. También destacaron su alegría, calidez y cariño por sus seguidores, además de su extensa trayectoria militar.

"Siempre te amaremos, Donnie. Fuiste el mejor de nosotros", expresaron sus representantes al despedir al actor. Su mensaje recordó tanto su participación en Bambi y El hijo de Frankenstein como su compromiso con los veteranos de guerra.

La muerte de Donnie Dunagan generó repercusión entre los admiradores de las películas clásicas de Disney. Su interpretación del pequeño ciervo, especialmente en la conmovedora escena de la pérdida de su madre, quedó como uno de los momentos más recordados de la animación cinematográfica.

Donnie Dunagan.

Donnie Dunagan.

Quién era Donnie Dunagan

Donnie Dunagan nació el 16 de agosto de 1934, en San Antonio, Texas, Estados Unidos. Comenzó su carrera artística a los tres años, cuando un representante descubrió su talento y facilitó su llegada a Hollywood, donde rápidamente consiguió sus primeros trabajos.

Su debut cinematográfico ocurrió en 1938, con la película Mother Carey's Chickens. Posteriormente participó en Son of Frankenstein (1939), junto a Boris Karloff, y en Tower of London (1939), antes de alcanzar la fama internacional gracias a Disney.

En 1942, interpretó la voz infantil de Bambi, después de que Walt Disney contactara personalmente a su familia. Sobre aquella convocatoria, el actor recordó que el creador del estudio quería que ayudara a los animadores a darle expresiones infantiles a un ciervo.

Tras abandonar el cine, ingresó en 1952 al Cuerpo de Marines de Estados Unidos, donde sirvió durante 25 años y participó en tres despliegues en Vietnam. Recibió una Bronze Star y tres Purple Hearts, y se retiró en 1977 con el rango de mayor.

Durante años ocultó su pasado en Disney para evitar que sus compañeros lo llamaran "Mayor Bambi". Sin embargo, en una entrevista de 2015, reconoció el cariño que sentía por el personaje: "No lo cambiaría por nada, absolutamente nada", expresó al recordar el impacto de la película en generaciones de espectadores.

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