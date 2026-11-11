11 de noviembre de 2026 Inicio
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España en huelga general por primera vez en 14 años: reclamos contra el costo de vida y la crisis habitacional

El sindicato Inquilinas convocó al paro de 24 horas de este miércoles y fue respaldado por la UGT y Comisiones Obreras. Las medidas incluyeron cortes de rutas. Al menos 52 personas fueron detenidas.

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Huelga general en España por la vivienda y el costo de vida.

Huelga general en España por la vivienda y el costo de vida.

AP

A 17 días de las elecciones generales en España, trabajadores de todo el país adhirieron a la huelga general de 24 horas convocada por el sindicato de Inquilinas y respaldada por la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO). Se trata del primer paro desde 2012. Las medidas de fuerza, además de la adhesión al paro, incluyeron cortes de rutas.

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Al menos 52 personas fueron detenidas hasta las 17 (hora española) en el marco de las manifestaciones y la represión de la Policía Nacional y la Guardia Civil, de acuerdo a los datos difundidos por el Ministerio del Interior.

El lema de las manifestaciones es "Salarios, vivienda, precios; por la huelga general de 24 horas", ya que los reclamos giran en torno a la crisis de vivienda y el costo de vida.

Los sindicatos han escogido el Passeig de Gràcia de Barcelona para una protesta multitudinaria este miércoles por la tarde. Dividida en diferentes bloques, participan en ella el Sindicat de Llogateres, UGT, CCOO, CGT, la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya, la Intersindical, la IAC, COS, así como el PSC, ERC, los Comuns y la CUP. Allí cortaron la avenida Diagonal con más de 3.000 personas.

En Madrid, cerca de 1.000 trabajadores y trabajadoras se concentraron frente a Mercamadrid, el principal mercado mayorista del país. Los sindicatos denunciaron que la policía utilizó gas pimienta contra varios participantes que informaban sobre los motivos de la huelga y 13 personas tuvieron que recibir atención médica.

La adhesión a la huelga general de España

Los convocantes aseguraron que el seguimiento fue elevado en sectores estratégicos. Según sus datos, la participación alcanzó el 90% en los puertos, fue prácticamente total en algunas fábricas automovilísticas y superó el 80% en actividades como la industria cárnica y la recogida de residuos.

Mientras que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha sentenciado que la huelga general convocada por los sindicatos para este 11 de noviembre que sido un "fracaso", dado que el seguimiento ha sido inferior al 5% de media a nivel territorial y sectorial, según publicó Europa Press.

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