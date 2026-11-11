11 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

El error que Apple corrigió que aterraba a millones de usuarios: extraños ya no podrán espiarte

Los detalles técnicos de la actualización desplegada por la empresa de la manzana para proteger a los dispositivos.

Por
La versión iOS 27.2.1 ya se encuentra disponible para su descarga en dispositivos compatibles.

La versión iOS 27.2.1 ya se encuentra disponible para su descarga en dispositivos compatibles.

La empresa tecnológica Apple lanzó formalmente la actualización del sistema operativo iOS 27.2.1 para solucionar un paquete de nueve vulnerabilidades de seguridad en sus dispositivos. El desarrollo causó fuerte inquietud debido a dos fallos detectados en el servicio de mensajería iMessage, ya que habilitaban la posibilidad de que extraños interceptaran chats grupales privados sin consentimiento previo.

El tribunal electoral halló retrasos y falta de transparencia en la conducta global de la empresa tecnológica. 
Te puede interesar:

La Justicia brasileña multó a Meta por incumplir requerimientos durante las elecciones

El problema principal residía en una brecha de autorización que permitía a un atacante remoto incorporarse a una conversación compartida sin requerir invitación y recibir todos los textos emitidos. Para contrarrestar esta vulnerabilidad en la herramienta de chats, la empresa estadounidense implementó una validación técnica sustancialmente más rigurosa que bloquea de manera definitiva cualquier tipo de intromisión no autorizada.

Asimismo, la firma norteamericana resolvió una segunda falencia que permitía a los usuarios recién sumados a un grupo revisar el historial de mensajes enviados con anterioridad a su ingreso. Para subsanar este fallo dentro del software de mensajería, la corporación eliminó el bloque de código defectuoso, mientras portales especializados como MacRumors recomendaron actualizar de inmediato los equipos para evitar la exposición a riesgos digitales.

El parche de seguridad también contempló soluciones para conexiones inalámbricas como Bluetooth y el protocolo AirPlay, evitando que dispositivos externos sospechosos se emparejen automáticamente sin la intervención del usuario. Del mismo modo, se corrigieron fallos en App Intents y la herramienta brotli, impidiendo que aplicaciones maliciosas accedan a información confidencial guardada en la memoria interna del teléfono.

La descarga de este paquete se encuentra disponible en la Argentina para modelos a partir del iPhone 11 a través de la sección de ajustes del dispositivo. Aunque la compañía no registró ataques reales que hayan aprovechado estas brechas, la instalación del firmware resulta clave para preservar el cifrado de extremo a extremo que protege las comunicaciones habituales de los usuarios.

El error que se corrigió en Apple

La multinacional tecnológica desplegó la versión de software iOS 27.2.1 con el propósito de resolver una serie de deficiencias detectadas en la arquitectura de seguridad de sus teléfonos. La entrega, que arriba dos semanas después del lanzamiento de iOS 27.2, prescinde de nuevas funciones estéticas para focalizar la totalidad de sus recursos en el blindaje de las transmisiones inalámbricas y las herramientas de uso cotidiano.

La intervención técnica se concentró primordialmente en las vulnerabilidades que afectaban a iMessage, la plataforma de mensajería integrada que opera mediante la red de datos dentro de iPhone. Tras el reporte elevado por investigadores anónimos, la compañía corrigió la falla de autorización que abría la posibilidad de que un tercero remoto intercediera en los diálogos grupales, garantizando que el flujo de información permanezca reservado únicamente entre los interlocutores válidos.

Sumado a las reformas en la aplicación de chats, el fabricante solucionó fallas en la herramienta CoreUtils que permitían a dispositivos externos eludir los límites de autenticación durante el enlace inalámbrico. Estas correcciones previenen que periféricos desconocidos se conecten al teléfono mediante Bluetooth de manera imprevista o accedan a privilegios del sistema a través de la función AirPlay en redes locales compartidas.

La distribución de los parches preventivos abarca a un amplio ecosistema que incluye versiones adaptadas para iPad, computadoras Mac, relojes Apple Watch y las gafas Apple Vision Pro. Del mismo modo, la empresa lanzó las compilaciones iOS 26.7.3 e iOS 18.7.12 destinadas a mantener protegidos aquellos terminales de generaciones anteriores que no operan bajo la versión más reciente del sistema.

Noticias relacionadas

Todo indica que el GTA 6 le quitará muchos usuarios a otros videojuegos.

Los exitosos videojuegos de 2026 que más podrían perder por el lanzamiento del GTA 6

starlink ofrece descuentos de hasta 12 meses para nuevos clientes en la argentina: como acceder a la promocion

Starlink ofrece descuentos de hasta 12 meses para nuevos clientes en la Argentina: cómo acceder a la promoción

Alice Huang, acusada por EEUU de ser espía al servicio de China.

Quién es Alice Huang, la empresaria acusada de seducir al fundador de Nvidia y espiar para China

Jensen Huang y Alice Huang.

El CEO de Nvidia admitió una relación extramatrimonial con una supuesta espía china y está bajo investigación

La plataforma de videojuegos dio a conocer los juegos a descargar en noviembre.

Epic Games lanzó una impactante selección de videojuegos por tiempo limitado: cuáles son

Motorola y un nuevo modelo que promete competirle a iPhone

Motorola le declara la guerra a iPhone: lanzó un celular premium a u$s1600

Rating Cero

Pampita peregrinó hacia Lujan y aseguran que protagonizó un enfrentamiento que se hizo viral.

Escándalo con Pampita en la misa del papa León XIV: aseguran que un grupo de fieles la habría echado del lugar

Felipe Fort

El inesperado gesto de Felipe fort durante la misa del papa León XIV que emocionó a todos: "Dios es bueno"

Mientras la Diva de los almuerzos y cenas se recupera, la señal de aire modificó su estrategia televisiva.

Sin vueltas: la drástica decisión que tomó el El Trece ante la ausencia de Mirtha Legrand

Patricio Sardelli sorprendió a un pequeño fan de Airbag. 

Pato Sardelli sorprendió a un nene fan de Airbag en su casa: ¿qué le regaló?

El terrible audio que se filtró: Venian mal desde hace mucho tiempo

Llanto, acusaciones e infidelidad: el explosivo audio que destapó la crisis de una pareja de Gran Hermano

La actriz se explayó sobre su momento sentimental.

Es bailarina, se separó hace 7 meses del padre de su hijo y está buscando pareja: "Está lleno de princesos"

últimas noticias

Según trascendió, el hombre no tiene dónde vivir y también lo echaron de la casa de su madre.

Santiago del Estero: una mujer descubrió que su expareja dormía en el tanque de agua

Hace 5 minutos
Pity Álvarez no participó de la audiencia vía Zoom, como estaba previsto.

La Fiscalía pidió una pena de 18 años y 6 meses de prisión para Pity Álvarez: "Jugó a ser Dios"

Hace 19 minutos
Las exportaciones argentinas hacia Brasil sumaron un total de u$s1.260 millones.

Pese al alza de las exportaciones, el intercambio comercial con Brasil cayó un 3% interanual en octubre

Hace 29 minutos
El tribunal electoral halló retrasos y falta de transparencia en la conducta global de la empresa tecnológica. 

La Justicia brasileña multó a Meta por incumplir requerimientos durante las elecciones

Hace 32 minutos
Pampita peregrinó hacia Lujan y aseguran que protagonizó un enfrentamiento que se hizo viral.

Escándalo con Pampita en la misa del papa León XIV: aseguran que un grupo de fieles la habría echado del lugar

Hace 32 minutos