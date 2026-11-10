¿Nueva etapa? Lali Espósito sorprendió con un drástico cambio de look que revolucionó las redes La cantante mostró el proceso y el resultado de su nueva apuesta estética, que despertó comentarios entre sus seguidores y allegados. La publicación llegó pocos días después de su casamiento con Pedro Rosemblat y del lanzamiento de BOM, el álbum que grabó junto a Miranda!. Agregar C5N en









Lali Espósito se realizó un drástico cambio de look y mostró el proceso en redes sociales. Instagram: /lali

Con un video que compartió en sus redes este martes, la cantante Lali Espósito mostró el cambio de imagen que eligió y sorprendió a sus seguidores, en medio de una semana de novedades personales y musicales tras su casamiento con Pedro Rosemblat y el estreno de BOM junto a Miranda!.

En el video se observa a la artista en la peluquería mientras la estilista trabaja sobre su melena. La secuencia luego deja ver un corte corto, con capas irregulares, volumen en la parte superior y un flequillo más extenso que cae hacia los laterales y acompaña el contorno del rostro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LALI (@lali) En términos más específicos, el estilo combina la longitud y el movimiento de un bob con la estructura más breve del pixie, una mezcla que suele identificarse como bixie y que admite distintas terminaciones, desde una textura definida hasta un acabado más despeinado, con capas que aportan volumen y libertad al peinado.

El posteo también abrió una conversación entre quienes siguen a la artista, con mensajes que mezclaron elogios, sorpresa y referencias a su vínculo con Rosemblat. "Alguien que meta preso a Pedro Rosemblat", "Wowwww", "Qué señora", "No acredito", "¿Todo te va a quedar bien?", fueron algunas de las respuestas que dejó la publicación.

Estilo bixie: el nuevo corte de pelo de Lali Espósito. Instagram: /lali Lali Espósito y sus últimos hitos: la boda con Pedro Rosemblat y el álbum BOM junto a Miranda! El 31 de octubre, la cantante Lali Espósito y el conductor de streaming Pedro Rosemblat celebraron su casamiento en Casa Carlos, una casona de San Telmo, junto a familiares y amigos cercanos, en una ceremonia íntima al aire libre, con un festejo que la pareja mantuvo en reserva hasta el último momento.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebraron su casamiento el 31 de octubre en San Telmo. Web Para preservar la intimidad, los novios pidieron a sus invitados que no usaran teléfonos durante la fiesta y dispusieron cámaras analógicas para registrar algunos momentos. La consigna limitó las publicaciones inmediatas y se conoció en los días posteriores, cuando comenzaron a circular imágenes y relatos de quienes asistieron. En paralelo, la cantante y Miranda! concretaron una colaboración que venían anticipando desde octubre: el 3 de noviembre publicaron BOM, también presentado como Bailar o morir, un álbum conjunto de diez temas con una impronta pop y electrónica, y Anita Espósito, hermana de la artista, recordó que la canción homónima al disco en algún momento de la boda. Lali Espósito y Miranda! lanzaron BOM, un álbum conjunto de diez canciones. Prensa Lali y Miranda!