11 de noviembre de 2026 Inicio
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El mensaje de despedida del papa León XIV en Argentina: "Me he sentido como en casa"

El Santo Padre, visiblemente emocionado, lanzó unas profundas palabras al final de la masiva misa en Luján y, luego, saludó a los fieles: "Hasta siempre, mi querida Argentina".

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El emotivo mensaje del Papa a la Argentina.

El papa León XIV brinda la última misa en el país.
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Ante miles de fieles que colmaron la plaza mariana, expresó su profundo agradecimiento por la acogida recibida y dedicó una emotiva oración a la geografía y a la identidad del país. “Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a este país de nuestro querido papa Francisco. Agradezco a todos los que trabajaron para que esto fuera posible: autoridades civiles y religiosas, organizadores, voluntarios y a las familias que participaron presencialmente o a través de los medios”, manifestó.

Refiriéndose a la historia de la patrona nacional, recordó el arraigo popular de la figura de la Virgen de Luján: “La imagen que hoy nos acompaña llegó a estas tierras en una carreta y no quiso continuar su camino; se quedó para siempre con ustedes. El sucesor de Pedro debe seguir su misión en otros lugares, allí donde el Señor lo envía, pero quiere decirles que los lleva a todos en su corazón”, expresó despertando los aplausos de la multitud.

En otro de los pasajes más celebrados de su discurso, trazó una analogía entre la iconografía religiosa y los símbolos patrios, haciendo referencia a su particular vestimenta: “Que Dios bendiga esta tierra de María Inmaculada, cuyo manto celeste y blanco se quedó en los colores de su bandera”.

Asimismo, hizo una mención federal repasando la diversidad del territorio nacional: “Que los pueblos del norte con sus cerros y valles, del sur con sus imponentes glaciares, del este con sus ríos y selvas, y del oeste con sus cordilleras majestuosas den gloria al Señor por tantos dones recibidos y, en su nombre, vayan y anuncien el Evangelio con alegría”.

Al concluir sus palabras, aseguró: "Me he sentido como en casa”. Luego impartió la bendición solemne invocando la protección de la Virgen María sobre la comunidad y exhortando a los presentes a mantenerse “unidos en Cristo y rezando unos por otros”.

Con un vibrante “¡Hasta siempre, mi querida Argentina!”, el Pontífice cerró la celebración litúrgica entre un emocionante final cargado de lágrimas, canciones y gritos por parte de los fieles.

El Papa se desplazará hacia Ezeiza con el objetivo de dejar el país y continuar su recorrido hacia Perú.

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