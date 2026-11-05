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Marta Fort reveló que una de las máximas divas del pop intentó conquistar a Ricardo Fort: "Lastimosamente gay"

La hija del Comandante sorprendió al contar una desconocida anécdota de su papá durante una noche de fiesta con la reina del pop en Estados Unidos.

Marta Fort

Marta Fort, hija de Ricardo Fort.

Marta Fort sorprendió al revelar una insólita anécdota de su papá, Ricardo Fort, durante una noche de fiesta en Estados Unidos, en la que habría llamado la atención de una estrella mundial.

El reconocido agente de futbolistas se encontró con la hija de Ricardo Fort.
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La conversación tuvo lugar durante una charla con Julieta Nair Calvo en el reality de cocina de Telefe, MasterChef Celebrity, cuando ambas comenzaron a hablar sobre sus gustos musicales. Fue entonces cuando la hija del Comandante contó que le gusta cantar canciones de Lady Gaga y Madonna, lo que dio pie a recordar la pasión de su papá por la música y por la canción Bad romance

En medio de la charla, Julieta quiso saber si el empresario había tenido la oportunidad de conocer personalmente a Gaga. Sin embargo, la respuesta de Martita dejó a la actriz completamente sorprendida.

La noche en la que Madonna habría intentado conquistar a Ricardo Fort

"No, pero salió de joda con Madonna y con Versace", respondió, en referencia a la cantante estadounidense y a la reconocida diseñadora Donatella Versace. Ante semejante revelación, Calvo quiso conocer más detalles de aquella noche.

Madonna y Ricardo Fort.

Madonna y Ricardo Fort.

Lejos de terminar con la anécdota, Marta Fort fue por más y reveló que Madonna había sentido una atracción especial por su papá. "Madonna se lo quiso levantar", aseguró la joven ante la sorpresa de su compañera.

Sin embargo, la heredera del empresario remató la historia con una frase que no pasó desapercibida: "Era lastimosamente muy gay para ella", lanzó entre risas, dejando al descubierto un desconocido episodio de la vida del Comandante.

Marta Fort reveló cuanto llegó a gastar en un mes

La influencer Marta Fort sorprendió al revelar que llegó a gastar 100 mil dólares en apenas un mes. La hija de Ricardo Fort confesó la impactante cifra durante una entrevista con Mernuel en un programa de televisión por streaming y reconoció que se trató de un verdadero despilfarro.

La participante de MasterChef Celebrity (Telefe) intentó esquivar la pregunta sobre sus gastos personales. “Es fuerte. Es muy fuerte, es un muy grande número”, adelantó con cierta vergüenza antes de revelar la suma que había gastado en solo 30 días.

Frente a las dudas, Marta Fort aclaró que los 100 mil dólares correspondían exclusivamente a gastos cotidianos y gustos personales, sin incluir compras extraordinarias. “No cuento el día que me compro un auto. Yo hablo de gastos generales. Solo de pelotudeces, así de despilfarro”, explicó.

La confesión provocó una fuerte repercusión en las redes sociales, donde numerosos usuarios manifestaron su sorpresa. “Con eso vivo tres vidas”, “como dijo el padre, la guita está para disfrutarla” y “cómo me gustaría que despilfarre en pagar mis cuentas” fueron algunas de las reacciones.

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