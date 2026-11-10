Escándalo en MasterChef Celebrity: llanto, acusaciones de robo y un fuerte enfrentamiento entre dos participantes

Una de las participantes del reality de cocina vivió una noche cargada de tensión durante la preparación de un postre y terminó protagonizando un inesperado cruce con una compañera, a quien acusó de robarle parte de los ingredientes.

La China Ansa viene atravesando semanas complicadas en MasterChef Celebrity. Esta vez, la periodista protagonizó un inesperado enfrentamiento con Karina Mazzocco, en medio de una consigna en la que los participantes debían preparar una torta Rogel.

" Estoy frágil. Yo soy así, me angustio si a mi hijo le va mal y me angustio si no se me pone el bollo como tiene que estar. Estoy ciclotímica ", se sinceró la periodista durante la competencia.

Al verla tan angustiada, Maru Botana se acercó para intentar consolarla. "No llores", le dijo mientras Ansa intentaba continuar con la preparación. Sin embargo, los inconvenientes no terminaron ahí, ya que minutos después protagonizó un tenso cruce con Karina Mazzocco, a quien acusó de haberle sacado una de las tapas del Rogel del horno. "¡ Alguien me afanó el mío! ", gritó la periodista frente a la mirada de sus compañeros.

Pese a los contratiempos, e l jurado del reality destacó su postre y le dio una buena devolución . En ese contexto, Wanda Nara aprovechó para hacer referencia a la accidentada preparación: "Una lloradita y a seguir, China. Denunciaste robos de tapas, hubo un montón de problemas en el medio".

Fue entonces cuando Mazzocco decidió intervenir para defenderse de las acusaciones de la periodista: "China, es mentira que te robé una tapa". Lejos de dar marcha atrás, Ansa se mantuvo firme en su postura y le respondió sin filtros: "Sí, una tapa me afanaste, te la llevaste de mi horno".

El jurado de MasterChef se cansó de los participantes y lanzó una advertencia muy particular

La cocinera Dolli Irigoyen tuvo un enérgico retorno a las cocinas de MasterChef Celebrity para incorporarse de manera temporal al jurado en lugar de Germán Martitegui. Durante la gala del programa conducido por Wanda Nara, la flamante jurado demostró rápidamente su rigor característico al cuestionar la vestimenta de los concursantes.

La controversia estalló cuando la conductora de la emisión notó que Pablo Migliore, Mike Amigorena y Diego Ramos lucían prendas sin mangas, mostrándose entre bromas ante el resto de sus compañeros. A pesar del tono distendido de las figuras de la farándula, la reconocida profesional compartió estrado junto a sus exalumnos Damián Betular y Maru Botana, dejando en claro que no toleraría distracciones.

Captura: web

Con un gesto firme, la especialista frenó los chistes con una dura sentencia sobre la disciplina gastronómica: "Horrible. No necesitás venir a lucir tus músculos acá. No necesitás. Esto no es un gimnasio, no es una demostración. Vengan a cocinar como cocineros".

La contundente intervención de la jurado desató aplausos en el estudio, lo que derivó en la reacción inmediata de otros participantes que buscaron diferenciarse del grupo cuestionado. En ese escenario, el humorista Sebastián Presta remarcó que había optado por una camisa de mangas largas para resguardar la higiene requerida. Buscando la aprobación de la evaluadora, el comediante justificó su elección frente a los cuestionamientos de sus colegas: "Yo vine como corresponde, como viene un cocinero tapado hasta abajo".

Lejos de rechazar su postura, la especialista aprobó el look del actor con un "muy bien", mientras el resto de las celebridades lo tildaba de "mal compañero" entre risas. La discusión sobre el vestuario adecuado continuó escalando en el set de televisión y terminó salpicando a otras figuras de la competencia. Ante el estricto criterio impuesto por la especialista, la periodista China Ansa también quedó envuelta en el debate por su atuendo sin mangas, viéndose obligada a justificarse entre bromas: "No, pero no cuenta porque soy mujer".