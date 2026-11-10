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León XIV en Argentina, en vivo: en su tercer día, el Papa viaja a Córdoba para encabezar otra multitudinaria misa

El Sumo Pontífice partió a primera hora del martes hacia la capital provincial, donde será recibido por unas 800 mil personas en el predio de FAdeA. Por la tarde volverá a Buenos Aires y cerrará la jornada con una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

- 10 de noviembre 2026 - 06:34
El papa León XIV ya despegó rumbo a Córdoba.

El papa León XIV ya despegó rumbo a Córdoba.

Captura C5N

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El papa León XIV continúa este martes 10 de noviembre con su agenda en Argentina, en una jornada cargada que lo llevará a Córdoba para encabezar una misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y, más tarde, reunirse con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Por la tarde, el Sumo Pontífice regresará a la Ciudad de Buenos Aires para participar de un nuevo evento masivo en el Monumento de los Españoles, donde este lunes brindó una homilía ante más de 2 millones de personas: en esta ocasión, encabezará una vigilia con jóvenes.

Se espera que el Sumo Pontífice brinde una nueva homilía para más de un millón de personas en el predio de FAdeA, adonde arribará a las 10 de la mañana. Tras la misa, el pontífice recorrerá parte de la ciudad en cápsula y papamóvil, con un saludo desde el balcón del Arzobispado previsto para las 11:45. A las 15:15 participará de un encuentro en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción y luego emprenderá el regreso a Buenos Aires a las 16:55.

León XIV ya despegó rumbo a Córdoba

A bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas, el Papa inició su vuelo con destino a la capital provincial, donde será recibido por unas 800 mil personas en el predio de FAdeA.

El papa León XIV, rumbo a Aeroparque para dirigirse a Córdoba

El pontífice se traslada desde la Nunciatura Apostólica, en Recoleta, hasta el campo de aviación porteño, donde abordará su vuelo rumbo a la provincia mediterránea.

Cómo será el recorrido de León XIV en Córdoba

Después de la Misa en FAdeA, el Papa llegará al centro de la ciudad.

Desde Colón y Santa Fe, recorrerá en papamóvil el trayecto hasta el Arzobispado, donde saludará a los fieles desde el balcón.

A las 15:15, encabezará un encuentro con el clero, la vida consagrada y los seminaristas en la Catedral.

El mensaje de Martín Llaryora por la visita del papa León XIV a Córdoba

El gobernador de la provincia expresó su alegría por la llegada del Sumo Pontífice, a la vez que mostró las imágenes de un predio colmado de gente. "Miles de jóvenes disfrutan de este encuentro que empieza a escribir una página histórica para #Córdoba. Nos llena de orgullo ser protagonistas de este momento tan especial", escribió en sus redes sociales, en un posteo acompañado por un video.

"Será una ceremonia multitudinaria e histórica. ¡Imperdible! ¡Vengan todos!", agregó.

La agenda completa del papa León XIV de este martes 10 de noviembre

León XIV partirá a las 7:30 desde Aeroparque y llegará a la capital provincial a las 9.

A las 10 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Por la tarde, a las 15:15, tendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El regreso a Buenos Aires está previsto para las 18:10. Más tarde, a las 20:15, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

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Gran expectativa en Córdoba por la llegada de León XIV: vigilia, misa multitudinaria y un operativo especial

El Papa León XIV llegará este martes a Córdoba para encabezar una misa multitudinaria en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), tras el comienzo de una vigilia que convoca a miles de peregrinos y exige un amplio operativo de seguridad, tránsito y transporte a escala provincial.

De acuerdo con el cronograma oficial, el avión que traslada al pontífice aterrizará a las 9 en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, desde donde se dirigirá directamente a FAdeA para saludar a los asistentes y celebrar la misa central, prevista para las 10, ante los peregrinos que pasaron la noche en el lugar.

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