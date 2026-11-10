León XIV en Argentina, en vivo: en su tercer día, el Papa viaja a Córdoba para encabezar otra multitudinaria misa

Cómo será el recorrido de León XIV en Córdoba

Después de la Misa en FAdeA, el Papa llegará al centro de la ciudad.

Desde Colón y Santa Fe, recorrerá en papamóvil el trayecto hasta el Arzobispado, donde saludará a los fieles desde el balcón.

A las 15:15, encabezará un encuentro con el clero, la vida consagrada y los seminaristas en la Catedral.