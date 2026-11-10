León XIV en Argentina, en vivo: en su tercer día, el Papa viaja a Córdoba para encabezar otra multitudinaria misa

León XIV ya despegó rumbo a Córdoba
A bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas, el Papa inició su vuelo con destino a la capital provincial, donde será recibido por unas 800 mil personas en el predio de FAdeA.
La agenda completa
El Sumo Pontífice partió a primera hora del martes hacia la capital provincial, donde será recibido por unas 800 mil personas en el predio de FAdeA. Por la tarde volverá a Buenos Aires y cerrará la jornada con una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.
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El papa León XIV continúa este martes 10 de noviembre con su agenda en Argentina, en una jornada cargada que lo llevará a Córdoba para encabezar una misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y, más tarde, reunirse con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.
Por la tarde, el Sumo Pontífice regresará a la Ciudad de Buenos Aires para participar de un nuevo evento masivo en el Monumento de los Españoles, donde este lunes brindó una homilía ante más de 2 millones de personas: en esta ocasión, encabezará una vigilia con jóvenes.
Se espera que el Sumo Pontífice brinde una nueva homilía para más de un millón de personas en el predio de FAdeA, adonde arribará a las 10 de la mañana. Tras la misa, el pontífice recorrerá parte de la ciudad en cápsula y papamóvil, con un saludo desde el balcón del Arzobispado previsto para las 11:45. A las 15:15 participará de un encuentro en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción y luego emprenderá el regreso a Buenos Aires a las 16:55.