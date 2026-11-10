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La China Suárez, involucrada en el escándalo entre Mauro Icardi y su hija: el gesto que desató la furia del futbolista

Marina Calabró reveló nuevos detalles de la declaración de la menor de las Icardi y contó cómo habría reaccionado el delantero cuando la menor rechazó un abrazo de la actriz, su actual pareja.

El gesto de la menor de las Icardi contra La China Suárez y que enfureció a Mauro Icardi.

El gesto de la menor de las Icardi contra La China Suárez y que enfureció a Mauro Icardi.

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El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo luego de que trascendieran detalles de la declaración de Francesca en la comisaria, la hija mayor de la expareja, en la que también aparece involucrada la China Suárez.

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Según reveló Marina Calabró durante el ciclo Primicias Ya, uno de los momentos de mayor tensión se habría producido cuando la China Suárez intentó acercarse a Francesca para contenerla y abrazarla. Sin embargo, la menor habría rechazado el gesto de la actriz, al considerar que no había presenciado lo ocurrido.

De acuerdo con el relato que trascendió, la reacción de Francesca habría enfurecido a Icardi, quien presuntamente la insultó y la trató de “estúpida y mala hija”.

Mauro Icardi junto a sus pequeñas.

Mauro Icardi junto a sus pequeñas.

El rechazo hacia La China Suárez que enfureció a Mauro Icardi

“Ahí aparece la China Suárez en el relato de la niña, que dice que la fue a abrazar y que se puso al lado de ella, y que ella como que no creyó en todo eso y le dijo algo así como: '¿Qué sabés lo que me pasa si vos no estabas? ¿Qué sabés? ¿Qué venís a opinar si no estuviste?'”, detalló la periodista.

Francesca Icardi y La China Suárez.

Francesca Icardi y La China Suárez.

Lejos de calmarse, la situación habría escalado todavía más cuando el delantero interpretó la respuesta de su hija como una falta de respeto hacia su actual pareja. "Se pone más violento porque interpreta que la niña no trata bien a la China Suárez y se pone del lado de ella”, explicó Calabró sobre lo que habría ocurrido en la casa de los sueños, ubicada en Nordelta.

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