La China Suárez, involucrada en el escándalo entre Mauro Icardi y su hija: el gesto que desató la furia del futbolista Marina Calabró reveló nuevos detalles de la declaración de la menor de las Icardi y contó cómo habría reaccionado el delantero cuando la menor rechazó un abrazo de la actriz, su actual pareja. Agregar C5N en









El gesto de la menor de las Icardi contra La China Suárez y que enfureció a Mauro Icardi. Redes sociales

El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo luego de que trascendieran detalles de la declaración de Francesca en la comisaria, la hija mayor de la expareja, en la que también aparece involucrada la China Suárez.

El conflicto se desató el viernes pasado, cuando el futbolista se presentó en la escuela de la menor de 11 años y la retiró mientras estaba rindiendo un examen. Con el correr de las horas, la situación se agravó y Francesca le envió mensajes a su madre para pedirle que fuera a buscarla. Todo terminó con una denuncia por presuntas lesiones leves, que incluye acusaciones de insultos y tirones de pelo.

Según reveló Marina Calabró durante el ciclo Primicias Ya, uno de los momentos de mayor tensión se habría producido cuando la China Suárez intentó acercarse a Francesca para contenerla y abrazarla. Sin embargo, la menor habría rechazado el gesto de la actriz, al considerar que no había presenciado lo ocurrido.

De acuerdo con el relato que trascendió, la reacción de Francesca habría enfurecido a Icardi, quien presuntamente la insultó y la trató de “estúpida y mala hija”.

Mauro Icardi junto a sus pequeñas. El rechazo hacia La China Suárez que enfureció a Mauro Icardi “Ahí aparece la China Suárez en el relato de la niña, que dice que la fue a abrazar y que se puso al lado de ella, y que ella como que no creyó en todo eso y le dijo algo así como: '¿Qué sabés lo que me pasa si vos no estabas? ¿Qué sabés? ¿Qué venís a opinar si no estuviste?'”, detalló la periodista.