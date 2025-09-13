IR A
IR A

La impresionante transformación de Gimena Accardi tras su separación con Nico Vázquez

La actriz sorprendió con un estilo renovado y un giro en su imagen, en medio de rumores que la vinculan a un nuevo romance.

La ruptura con Nicolás Vázquez y los rumores de romances posteriores mantienen a Gimena Accardi en el centro de la atención pública y mediática.

La ruptura con Nicolás Vázquez y los rumores de romances posteriores mantienen a Gimena Accardi en el centro de la atención pública y mediática.

Instagram

Gimena Accardi atraviesa una etapa marcada por decisiones personales y profesionales tras la ruptura con Nico Vázquez. La actriz eligió mostrarse públicamente con un aspecto distinto, en un gesto que marcó un claro contraste con el estilo que la acompañó durante años. La repercusión fue inmediata y generó interpretaciones sobre el inicio de un ciclo renovado en su vida.

Yanina Latorre sorprendió con sus palabras contra Gimena Accardi.
Te puede interesar:

Yanina Latorre explotó contra Gimena Accardi: "Si te haces la canchera, después no digas que no das notas"

En sus redes sociales compartió una fotografía donde exhibió un cabello con rulos definidos y voluminosos, alejándose de la cabellera lisa que se había convertido en su sello característico. El mensaje que acompañó la publicación, “Damos por iniciada la temporada de rulos”, reforzó la idea de cambio y fue entendido como un símbolo de desprenderse del pasado. La elección estética fue leída no solo como un detalle superficial, sino como un modo de expresar un nuevo capítulo personal.

Paralelamente, trascendió una versión sobre un posible acercamiento a un hombre veinteañero que habría conocido en un vuelo. Aunque la actriz evitó confirmar o desmentir el rumor, la especulación se instaló y amplificó el interés mediático en torno a su vida privada, sumando otro elemento a la atención que despertó su separación.

Gime Accardi rulos
La actriz decidió apostar por un cambio de imagen tras su separación, generando repercusión en redes sociales y despertando interpretaciones sobre una nueva etapa personal.

La actriz decidió apostar por un cambio de imagen tras su separación, generando repercusión en redes sociales y despertando interpretaciones sobre una nueva etapa personal.

Qué dijo Cande Vetrano sobre los rumores de Gimena Accardi y Andrés Gil

En medio de estas versiones, surgió el nombre de Andrés Gil, actor que compartió escenario con Gime Accardi durante una gira teatral. Su vínculo profesional derivó en comentarios que lo conectaron a la ruptura. El tema cobró fuerza durante el estreno de la película Verano Trippin, donde Cande Vetrano, actual pareja de Andrés Gil, enfrentó preguntas de la prensa en la alfombra roja.

Allí, Vetrano intentó poner paños fríos a la situación. “Son cosas que pasan. Paj… de la vida, pero bien”, declaró con una sonrisa, aunque admitió sentirse un tanto abrumada. Con humor, señaló: “Es mi primer escándalo”, antes de retirarse acompañada de Gil, quien prefirió no brindar declaraciones.

Cande Vetrano
Durante el estreno de Verano Trippin, Cande Vetrano aclaró la situación que vinculaba a Gimena Accardi con Andrés Gil, intentando poner fin a las especulaciones mediáticas.

Durante el estreno de Verano Trippin, Cande Vetrano aclaró la situación que vinculaba a Gimena Accardi con Andrés Gil, intentando poner fin a las especulaciones mediáticas.

Por su parte, tanto Gimena Accardi como Nico Vázquez remarcaron que la separación no estuvo relacionada con un romance con Andrés Gil, aclarando que su vínculo se limitó al trabajo compartido en el teatro. Sin embargo, la atención mediática permanece sobre cada gesto y declaración de los protagonistas, en un contexto que combina rumores, exposiciones públicas y la construcción de nuevas etapas personales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lali Espósito sorprendió al meterse en el escándalo entre Candela Vetrano y Gimena Accardi: Sé muy bien.

Lali Espósito sorprendió al meterse en el escándalo entre Candela Vetrano y Gimena Accardi: "Sé muy bien"

Cande Vetrano rompió el silencio sobre el supuesto romance entre Andrés Gil y Gimena Accardi

Cande Vetrano habló por primera vez sobre el supuesto romance entre Andrés Gil y Gimena Accardi

El supuesto tercero en discordia entre Accardi y Vázquez se llamaría Ulises.

Quién es Ulises, el joven de 20 años que señalan como pareja de Gimena Accardi

Gimena Accardi rompió el silencio.

Gimena Accardi rompió el silencio y habló sobre su supuesto romance con un hombre de 20 años

Lionel Messi sorprendió a Nico Vázquez en el teatro. 

La intimidad de la visita de Messi a Nico Vázquez, tras su separación de Gimena Accardi

Gustavo Cordera, excantante de Bersuit Vergarabat.

Gustavo Cordera reveló la verdadera historia de Sr. Cobranza y su pelea con Las Manos de Filippi

últimas noticias

El nuevo look de Wanda que encendió las redes.

El look verde gastado que lució Wanda Nara: calza y top con escote

Hace 16 minutos
¿Cómo puedo reciclar las baterías que ya no uso más?

Cuáles son las nuevas metodologías para reciclar las baterías

Hace 18 minutos
Anses ya definió cuál será el monto de la jubilación mínima en octubre tras la difusión del dato de IPC de agosto.

A cuánto quedó la jubilación mínima de ANSES en octubre 2025 con aumento confirmado

Hace 42 minutos
Este supermercado lanzó promociones en productos esenciales para el hogar, con ofertas disponibles en sucursales físicas y también en su tienda online.  

De qué forma podés ahorrar en la compra de supermercado si sos jubilado en septiembre 2025

Hace 44 minutos
Los desgarradores mensajes de los compañeros de Thiago Medina en Gran Hermano.

Los desgarradores mensajes de los compañeros de Thiago Medina en Gran Hermano: "Va a estar todo bien"

Hace 1 hora