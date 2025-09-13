La impresionante transformación de Gimena Accardi tras su separación con Nico Vázquez La actriz sorprendió con un estilo renovado y un giro en su imagen, en medio de rumores que la vinculan a un nuevo romance.







La ruptura con Nicolás Vázquez y los rumores de romances posteriores mantienen a Gimena Accardi en el centro de la atención pública y mediática. Instagram

Gimena Accardi atraviesa una etapa marcada por decisiones personales y profesionales tras la ruptura con Nico Vázquez. La actriz eligió mostrarse públicamente con un aspecto distinto, en un gesto que marcó un claro contraste con el estilo que la acompañó durante años. La repercusión fue inmediata y generó interpretaciones sobre el inicio de un ciclo renovado en su vida.

En sus redes sociales compartió una fotografía donde exhibió un cabello con rulos definidos y voluminosos, alejándose de la cabellera lisa que se había convertido en su sello característico. El mensaje que acompañó la publicación, “Damos por iniciada la temporada de rulos”, reforzó la idea de cambio y fue entendido como un símbolo de desprenderse del pasado. La elección estética fue leída no solo como un detalle superficial, sino como un modo de expresar un nuevo capítulo personal.

Paralelamente, trascendió una versión sobre un posible acercamiento a un hombre veinteañero que habría conocido en un vuelo. Aunque la actriz evitó confirmar o desmentir el rumor, la especulación se instaló y amplificó el interés mediático en torno a su vida privada, sumando otro elemento a la atención que despertó su separación.

Gime Accardi rulos La actriz decidió apostar por un cambio de imagen tras su separación, generando repercusión en redes sociales y despertando interpretaciones sobre una nueva etapa personal. @gimeaccardi

Qué dijo Cande Vetrano sobre los rumores de Gimena Accardi y Andrés Gil En medio de estas versiones, surgió el nombre de Andrés Gil, actor que compartió escenario con Gime Accardi durante una gira teatral. Su vínculo profesional derivó en comentarios que lo conectaron a la ruptura. El tema cobró fuerza durante el estreno de la película Verano Trippin, donde Cande Vetrano, actual pareja de Andrés Gil, enfrentó preguntas de la prensa en la alfombra roja.

Allí, Vetrano intentó poner paños fríos a la situación. “Son cosas que pasan. Paj… de la vida, pero bien”, declaró con una sonrisa, aunque admitió sentirse un tanto abrumada. Con humor, señaló: “Es mi primer escándalo”, antes de retirarse acompañada de Gil, quien prefirió no brindar declaraciones. Cande Vetrano Durante el estreno de Verano Trippin, Cande Vetrano aclaró la situación que vinculaba a Gimena Accardi con Andrés Gil, intentando poner fin a las especulaciones mediáticas. Redes Sociales Por su parte, tanto Gimena Accardi como Nico Vázquez remarcaron que la separación no estuvo relacionada con un romance con Andrés Gil, aclarando que su vínculo se limitó al trabajo compartido en el teatro. Sin embargo, la atención mediática permanece sobre cada gesto y declaración de los protagonistas, en un contexto que combina rumores, exposiciones públicas y la construcción de nuevas etapas personales.