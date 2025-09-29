Video: Lionel Messi anotó un gol desde atrás del arco y le ganó un desafío a Rodrigo de Paul

El astro de la Selección argentina convirtió un tanto que se volvió viral durante un entrenamiento de Inter Miami, en el marco de un mano a mano con el mediocampista.

El astro Lionel Messi convirtió un gol desde atrás del arco durante un entrenamiento de Inter Miami en el marco de un desafío con su compañero Rodrigo de Paul , con quien además comparte el plantel en la Selección argentina , y volvió a sorprender.

En un video difundido en las redes sociales, se observa que De Paul intentó anotar un gol desde atrás del arco y la pelota pegó en el travesaño, por lo que no logró concretarlo. Luego, Messi realizó unos jueguitos, consiguió convertir y fue abrazado por el mediocampista.

El equipo estadounidense, entrenado por Javier Mascherano , se prepara para enfrentar a Chicago Fire este martes desde las 20:30 en el Chase Stadium por la Major League Soccer (MLS). Por lo pronto, las Garzas se ubican en el tercer lugar de la tabla de posiciones de la Conferencia Este con 56 puntos luego de 16 triunfos, ocho empates y seis derrotas.

En este marco, ya clasificó a los playoffs del torneo, aunque buscará finalizar la fase regular en la mejor posición posible. Por este motivo, además de Messi, se espera que sean titulares otras figuras como el uruguayo Luis Suárez y los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets.

¡CONTRA EL GOAT NO SE PUEDE! Leo Messi le ganó a Rodri De Paul en el desafío de meter un gol desde atrás del arco. @InterMiamiCF pic.twitter.com/dZVMHG4nfk

La reacción de Lionel Messi después del agradecimiento de Dembélé tras ganar el Balón de Oro

Tras un año perfecto en París Saint-Germain, el francés Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro y, al subir al escenario para recibir el galardón, lanzó una emotiva mención a Lionel Messi, excompañeros en Barcelona. A través de redes sociales, Leo le devolvió la pared, lo felicitó por el galardón y le agradeció por el gesto.

El delantero francés, que conquistó la UEFA Champions League con el PSG y ganarle la pulseada al español Lamine Yamal, no solo celebró su consagración individual, sino que también dedicó palabras de gratitud a quienes influyeron en su desarrollo profesional.

“Aprendí durante ese tiempo en Barcelona al lado de grandes jugadores como Andrés Iniesta y Lionel Messi. Fue excepcional ese aprendizaje”, afirmó el atacante francés durante su discurso ante los presentes en el Théâtre du Châtelet.

Posteriormente, el delantero retrató en sus redes sociales la ceremonia con el trofeo en mano. “Tanta alegría, orgullo y emoción. Un sueño hecho realidad. Gracias a todos los que siempre me han apoyado a lo largo de este viaje”, publicó junto a las imágenes de la premiación.

Rápidamente, el argentino se hizo eco de esa dedicatoria y no tardó en enviarle sus felicitaciones en sus redes sociales. “¡Grande Ous! Felicidades, me alegro mucho por vos. Te lo merecés”, fue el mensaje que dejó plasmado el rosarino acompañado del emoji de las manos levantadas.