¿Messi o Maradona? Quién es mejor para Hernán Crespo

El exdelantero se inclinó por uno en particular. Cuál es la diferencia que estableció para su elección.

El eterno debate sobre quién es el máximo exponente del fútbol argentino sigue dividiendo opiniones en todo el mundo. La comparación entre Lionel Messi y Diego Maradona trasciende épocas y estilos de juego, y aún hoy genera discusiones apasionadas entre hinchas, periodistas y exfutbolistas, tales como Hernán Crespo.

El exdelantero de la Selección Argentina dialogó con La Gazzetta dello Sport en 2018 y se inclinó por uno de los dos, aunque no fue tan sencillo de elegir.

Para Crespo, entonces, Maradona fue mejor. De todos modos, cabe resaltar que en ese momento Messi no había logrado ser campeón en Qatar 2022, por lo que ese título podría haber inclinado la balanza.

La diferencia se encuentra en la capacidad individual de cada uno. Señaló que Messi necesitaba un contexto ideal para brillar, como lo tuvo en Barcelona, mientras que Maradona, con su talento, podía cargar sobre los hombros a un equipo entero y consagrarse campeón del mundo casi en soledad.

Incluso trazó un paralelismo con otros grandes jugadores. Al hablar de Cristiano Ronaldo, destacó que el portugués podía decidir partidos con fuerza física y determinación, algo que, en su mirada, contrastaba con la dependencia que veía en Messi respecto a su entorno futbolístico.

Los números de Diego Maradona en su carrera

Diego Maradona disputó 589 partidos oficiales en clubes y selecciones, anotando 311 goles y brindando 182 asistencias. Su recorrido comenzó en Argentinos Juniors, donde en 166 presentaciones convirtió 116 goles y dio 40 asistencias, alcanzando picos de casi un gol por partido en 1979 y 1980.

En Boca vivió distintas etapas, la primera en 1981, cuando sumó 28 goles y 16 asistencias en 40 encuentros. Luego de su regreso en los años 90, cerró su ciclo en el club con 71 partidos, 35 tantos y 23 pases de gol.

maradona Diego Armando Maradona nació un 30 de noviembre de 1960, en Lanús, provincia de Buenos Aires.

En Europa vistió las camisetas de Barcelona, Napoli y Sevilla. Con el club catalán marcó 38 goles en 58 partidos, mientras que en Italia se convirtió en ídolo eterno del Napoli, ya que jugó 259 encuentros, convirtió 115 goles y repartió 81 asistencias, siendo protagonista de títulos históricos como dos Serie A, una Copa Italia, una Supercopa y una Copa de la UEFA.

También pasó por Newell’s Old Boys en 1993, aunque con breve participación: apenas 5 partidos sin goles. Su carrera se extendió hasta 1997, cuando volvió por última vez a Boca. A nivel internacional, Maradona fue campeón mundial Sub-20 en Japón 1979 y alcanzó la gloria mayor en México 1986 con la Selección Argentina. Además, obtuvo la Copa Artemio Franchi en 1993.