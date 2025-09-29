29 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

¿Messi o Maradona? Quién es mejor para Hernán Crespo

El exdelantero se inclinó por uno en particular. Cuál es la diferencia que estableció para su elección.

Por
iego Maradona disputó 589 partidos oficiales en clubes y selecciones

iego Maradona disputó 589 partidos oficiales en clubes y selecciones, y anotó 311 goles.

Redes sociales

El eterno debate sobre quién es el máximo exponente del fútbol argentino sigue dividiendo opiniones en todo el mundo. La comparación entre Lionel Messi y Diego Maradona trasciende épocas y estilos de juego, y aún hoy genera discusiones apasionadas entre hinchas, periodistas y exfutbolistas, tales como Hernán Crespo.

El jugador está actualmente en la Premier League, donde es figura.
Te puede interesar:

Estuvo 4 meses lesionado, se recuperó y ahora sueña con volver a la Selección Argentina

El exdelantero de la Selección Argentina dialogó con La Gazzetta dello Sport en 2018 y se inclinó por uno de los dos, aunque no fue tan sencillo de elegir.

Para Crespo, entonces, Maradona fue mejor. De todos modos, cabe resaltar que en ese momento Messi no había logrado ser campeón en Qatar 2022, por lo que ese título podría haber inclinado la balanza.

La diferencia se encuentra en la capacidad individual de cada uno. Señaló que Messi necesitaba un contexto ideal para brillar, como lo tuvo en Barcelona, mientras que Maradona, con su talento, podía cargar sobre los hombros a un equipo entero y consagrarse campeón del mundo casi en soledad.

Incluso trazó un paralelismo con otros grandes jugadores. Al hablar de Cristiano Ronaldo, destacó que el portugués podía decidir partidos con fuerza física y determinación, algo que, en su mirada, contrastaba con la dependencia que veía en Messi respecto a su entorno futbolístico.

messi venezuela

Los números de Diego Maradona en su carrera

Diego Maradona disputó 589 partidos oficiales en clubes y selecciones, anotando 311 goles y brindando 182 asistencias. Su recorrido comenzó en Argentinos Juniors, donde en 166 presentaciones convirtió 116 goles y dio 40 asistencias, alcanzando picos de casi un gol por partido en 1979 y 1980.

En Boca vivió distintas etapas, la primera en 1981, cuando sumó 28 goles y 16 asistencias en 40 encuentros. Luego de su regreso en los años 90, cerró su ciclo en el club con 71 partidos, 35 tantos y 23 pases de gol.

maradona
Diego Armando Maradona nació un 30 de noviembre de 1960, en Lanús, provincia de Buenos Aires.

Diego Armando Maradona nació un 30 de noviembre de 1960, en Lanús, provincia de Buenos Aires.

En Europa vistió las camisetas de Barcelona, Napoli y Sevilla. Con el club catalán marcó 38 goles en 58 partidos, mientras que en Italia se convirtió en ídolo eterno del Napoli, ya que jugó 259 encuentros, convirtió 115 goles y repartió 81 asistencias, siendo protagonista de títulos históricos como dos Serie A, una Copa Italia, una Supercopa y una Copa de la UEFA.

También pasó por Newell’s Old Boys en 1993, aunque con breve participación: apenas 5 partidos sin goles. Su carrera se extendió hasta 1997, cuando volvió por última vez a Boca. A nivel internacional, Maradona fue campeón mundial Sub-20 en Japón 1979 y alcanzó la gloria mayor en México 1986 con la Selección Argentina. Además, obtuvo la Copa Artemio Franchi en 1993.

Diego Maradona Mano de Dios Peter Shilton Argentina Inglaterra México 1986
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La selección Argentina Sub 20 debutó con triunfo ante Cuba en el Mundial de Chile

La selección Argentina Sub 20 debutó con triunfo ante Cuba en el Mundial de Chile

Pablo Galdames desperdició una clara oportunidad.

Video: el claro mano a mano que erró Galdames para Independiente contra Racing

River perdió con Deportivo Riestra.
play

Otro golpe para River: perdió 2-1 con Deportivo Riestra y no pudo recuperar la punta de su zona del Clausura

Gastón Martirena evitó el gol de Independiente.

Video: la milagrosa salvada en la línea de Martirena para evitar un gol de Independiente a Racing

Boca perdió la última final de Copa Libertadores que jugó, en 2023.

La IA se la jugó y dijo cuándo Boca podría volver a ganar la Libertadores: por qué el 2026 puede ser un buen año

Racing e Independiente empataron en el Cilindro.
play

Racing e Independiente jugaron un electrizante clásico de Avellaneda pero empataron 0-0

Rating Cero

La segunda película de Los Simpson llegará casi 20 años después de la primera.

Disney anunció la esperada segunda película de Los Simpson: cuándo se estrena

Uno de los aspectos más destacados de Incontrolables es la representación de una amplia diversidad de identidades de género y sexualidad. La miniserie explora secretos ocultos en un centro para adolescentes.
play

Todos hablan de Incontrolables y su suspenso lo hace valer: de qué se trata la nueva serie de Netflix

De qué se tratan estos flamantes estrenos de Netflix.
play

Tres películas de Netflix que se estrenaron hace poco y mezclan drama, comedia, romance, acción y suspenso

S﻿egún ella es una declaración de estilo.

Cuál es el perfume favorito de Cami Mayan: este es su precio

Fueron fotografiados mientras recorrían tranquilamente las calles de Manhattan.

Leonardo DiCaprio paseó con su novia y sorprendió a todos en Nueva York: ¿qué hizo?

Ricky Montaner y Stefi Roitman están casados desde 2022.

Ricky Montaner habría sido infiel a Stefi Roitman con una ex-Gran Hermano: de quién se trata

últimas noticias

El truco infalible para mejorar la eficiencia de tu microondas.

El particular truco para ahorrar energía cuando usamos el microondas

Hace 13 minutos
La segunda película de Los Simpson llegará casi 20 años después de la primera.

Disney anunció la esperada segunda película de Los Simpson: cuándo se estrena

Hace 19 minutos
play
Uno de los aspectos más destacados de Incontrolables es la representación de una amplia diversidad de identidades de género y sexualidad. La miniserie explora secretos ocultos en un centro para adolescentes.

Todos hablan de Incontrolables y su suspenso lo hace valer: de qué se trata la nueva serie de Netflix

Hace 24 minutos
play

Triple femicidio en Florencio Varela: el abogado de la sobrina de Sotacuro negó su participación en el hecho

Hace 33 minutos
play
De qué se tratan estos flamantes estrenos de Netflix.

Tres películas de Netflix que se estrenaron hace poco y mezclan drama, comedia, romance, acción y suspenso

Hace 36 minutos