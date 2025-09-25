25 de septiembre de 2025 Inicio
Este es el perfume favorito de Lionel Messi: cuánto cuesta oler como el campeón del mundo

La fragancia que usa el capitán argentino pertenece a una reconocida firma de lujo y refleja elegancia con un toque deportivo.

Lionel Messi sorprende con su elección de fragancia
Lionel Messi sorprende con su elección de fragancia, fiel a su estilo sobrio y elegante.

Lionel Messi no solo marca tendencia en el fútbol, también lo hace en su vida cotidiana. Una de las curiosidades que más despierta entre sus seguidores es saber cuál es el perfume favorito del campeón del mundo. Y la respuesta sorprende: el rosarino elige Allure Homme Sport Eau de Toilette de Chanel, una fragancia que combina frescura, especias y un fondo amaderado, ideal para quienes buscan sofisticación sin excesos.

Messi pudo haber jugado para un club español que no es el Barcelona.
Aunque el "10" de la Selección Argentina lanzó su propia línea de fragancias hace un tiempo, este clásico de la casa francesa es el que suele acompañarlo en el día a día. Con notas cítricas en la salida, pimienta y nuez moscada en el corazón, y una base de almizcle y maderas nobles, el perfume se caracteriza por ser versátil, elegante y con un aire deportivo que refleja su estilo discreto pero distinguido.

El interés en torno a su elección se potencia porque, más allá de ser una estrella global, Messi mantiene un perfil sobrio en sus gustos personales. Su preferencia por esta fragancia confirma que, incluso fuera de la cancha, busca transmitir autenticidad y sofisticación a través de pequeños detalles.

El perfume de Chanel que usa el capitán argentino combina frescura cítrica, especias y maderas nobles.

Cuánto sale el perfume favorito de Lionel Messi

En Argentina, el Allure Homme Sport de Chanel se consigue en perfumerías reconocidas como Juleriaque o Rouge, con precios que rondan desde los $171.400 hasta los $257.000, dependiendo del tamaño del frasco de perfume y la disponibilidad. También está disponible en plataformas online como Mercado Libre, donde se ofrece en valores similares.

Quienes busquen alternativas con un perfil olfativo parecido pueden optar por fragancias de diferentes rangos de precio. Entre las de lujo se encuentra Italian Cypress de Tom Ford, con notas intensas de ciprés y especias. Otra opción es Un Jardin en Méditerranée de Hermès, fresca y cítrica. Y para quienes prefieren algo más accesible, Invictus Platinum de Paco Rabanne ofrece una combinación de pomelo, menta y lavanda.

En perfumerías locales, el Allure Homme Sport se consigue desde $171.400 según el tamaño del envase.

Más allá del costo, el perfume elegido por Messi refleja una personalidad equilibrada entre frescura, carácter y distinción, una fórmula que lo acompaña dentro y fuera de los estadios.

