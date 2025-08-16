La impresionante transformación de Nico Vázquez para interpretar a Rocky Entrenamiento extremo, disciplina y una recuperación desafiante marcaron el camino del actor en su nuevo reto teatral.







Vázquez soportó más de 20 días de funciones con un desgarro en el músculo piramidal. Redes sociales

Hace casi un año, Nico Vázquez inició un exigente entrenamiento físico con el objetivo de encarnar a Rocky Balboa en el teatro Lola Membrives. El proceso combinó una rutina de actividad intensa con la continuidad de su espectáculo anterior.

Su plan incluyó trabajo de fuerza, descanso planificado y una alimentación estricta basada en proteínas, creatina y la eliminación de azúcares y harinas. Además, priorizó dormir unas ocho horas diarias y mantener la constancia incluso durante sus vacaciones, consciente de que el personaje exigía no solo talento actoral, sino también una transformación corporal integral.

En ese contexto de máxima exigencia, una lesión seria, un desgarro en el músculo piramidal, lo obligó a interrumpir las funciones. Según trascendió, Vázquez había seguido actuando durante más de veinte días pese al dolor creciente, hasta que el cuadro se volvió insoportable. El actor comunicó la decisión de detenerse con honestidad y gratitud hacia el público, sus compañeros de elenco y el equipo médico que lo acompañó en la recuperación, destacando que su prioridad era sanar para volver al escenario en óptimas condiciones.

Tras semanas de reposo y fisioterapia, el esperado retorno a escena se concretó el jueves 14 de agosto, cuando Vázquez volvió al escenario con Rocky. La función fue recibida con una ovación que reflejó el apoyo y cariño del público, celebrando no solo su regreso artístico sino también su resiliencia personal. Según testigos, la energía en la sala fue tan intensa que los aplausos se prolongaron durante varios minutos, generando un clima de auténtica celebración.

Nico Vázquez Rocky Su esperado regreso el 14 de agosto fue recibido con una ovación de varios minutos, en una sala colmada que celebró su compromiso y recuperación. Redes sociales Por qué se separaron Nico Vázquez y Gimena Accardi Paralelamente, su vida privada estuvo en el centro de la atención mediática por la separación de Gimena Accardi. La ruptura se comunicó el martes 8 de julio mediante un texto conjunto en redes sociales, transmitiendo un mensaje de responsabilidad y respeto mutuo: “Desde hace un tiempo venimos peleándola… entendiendo con madurez que a veces lo más sano es soltar”, expresaron ambos.

En una entrevista televisiva posterior, Nico Vázquez detalló que la decisión se tomó en conjunto y que, a pesar del amor que los unía, no lograron superar un desgaste que había afectado la relación, incluso con terapia de pareja. “A veces no alcanza solo con el amor… la decisión la tomamos juntos”, afirmó. Gimena Accardi confesó cómo es el sexo que tiene con Nico Vázquez Tras anunciar junto a Gimena Accardi su separación, la pareja explicó que la decisión fue mutua y tomada con madurez, pese al cariño que aún los unía. Durante esos días, un video que lo mostraba junto a su compañera de elenco Mercedes Oviedo generó especulaciones sobre un tercero en discordia. Sin embargo, Accardi fue categórica al desmentirlo: “Por favor no ensucien algo tan lindo con falsos rumores. No hay terceres, sólo una separación… Nico siempre será mi alma gemela y el amor de mi vida. No busquen roña donde no la hay”, escribió, cerrando así las versiones.