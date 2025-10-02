2 de octubre de 2025 Inicio
Messi anunció una gira por India por un gesto solidario: "Muy contento de visitar un país tan hermoso"

El astro del fútbol confirmó que del 13 al 15 de diciembre estará presente en el país que lo vio debutar como capitán de la Selección argentina. “También tendré el honor de compartir con grandes estrellas y las principales figuras del país”, reveló.

Por
Sin dudas Lionel Messi es una de las figuras que revolucionan cada lugar donde va, y según anunció, India no será la excepción. Es que, estará presente en diciembre para participar de un evento solidario.

El rosarino volverá a la tierra india y será para participar de lo que catalogó como GOAT India Tour 2025 donde realizará diferentes actividades deportivas y culturales, pero sin dudas cerca de sus fanáticos.

Muy contento de visitar este diciembre un país tan hermoso como India. Va a ser un gusto poder ir a recitales, prácticas de fútbol de chicos, un torneo de pádel y también al lanzamiento de iniciativas solidarias en estadios históricos de Calcuta, Mumbai, Nueva Delhi y quizás alguna ciudad más”, sostuvo y reveló que estará del 13 al 15 de último mes del año.

En el mismo posteo reveló que también “tendré el honor de compartir con grandes estrellas y las principales figuras del país”. “Gracias a The Satadru Dutta Initiative por hacer posible esta vuelta después de 14 años”, indicó. Las entradas van a estar solo en la app District.

La relación de Messi e India

India es uno de los países que son importantes en la vida de Lionel Messi: en septiembre de 2011, en el inicio de la era de Alejandro Sabella, debutó como capitán de la Selección argentina en un amistoso en Calcuta que Argentina le ganó 1-0 a Venezuela.

Ahora, en es mismo escenario, en el Salt Lake Stadium, será protagonista de la “GOAT Cup” y el “GOAT Concert”, en los que compartirá el campo de juego con leyendas locales como Sourav Ganguly, Bhaichung Bhutia y Leander Paes, según informaron diferentes medios de comunicación.

Además, la gira del rosarino contará con la inauguración de las estatuas más grandes de Messi en el mundo, confeccionada en 2023.

