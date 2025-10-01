Se filtró la polémica camiseta de la Selección argentina para el Mundial 2026: el detalle que divide a los hinchas

Según el sitio especializado Opalek, la nueva indumentaria que usaría en la cita mundialista apuesta al negro como color predominante y conserva un guiño a Qatar 2022.

La Selección argentina podría utilizar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 una camiseta suplente particular : la nueva indumentaria alternativa del equipo nacional presentaría el negro como color predominante, en contraste con el violeta que caracterizó la versión utilizada en Qatar 2022.

Según la información publicada por el sitio especializado Opaleak , reconocido por anticipar lanzamientos de camisetas de selecciones y clubes en todo el mundo, el diseño representaría un giro cromático importante, aunque la prenda conservaría algunos elementos que son considerados “cábalas” por jugadores y aficionados, como detalles gráficos que acompañaron al equipo campeón en la última cita mundialista.

En Qatar 2022, la camiseta suplente de Argentina sorprendió por su tono violeta, que se convirtió en un fenómeno de ventas y conversación global. La apuesta por el negro en 2026, de confirmarse, implicaría una ruptura con aquella estética, aunque manteniendo símbolos que, según la tradición futbolera, se asocian con la buena fortuna del equipo.

Aunque oficialmente la AFA no confirmó la noticia, todo indicaría que la filtración corresponde a la versión alternativa que la Selección argentina utilizaría durante la Copa Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Dura baja para la Selección argentina: se lesionó un defensor y no podrá ser convocado

El futbolista Facundo Medina, quien se desempeña en el Olympique de Marsella de Francia, sufrió un esguince en su tobillo derecho y no podrá jugar por casi dos meses, por lo que quedó descartado de la próxima fecha FIFA, en la que la Selección argentina enfrentará a Venezuela el 10 de octubre y a Puerto Rico el 13 en el marco de unos amistosos de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

En un comunicado, Olympique de Marsella confirmó la lesión de Medina, quien fue convocado en varias oportunidades a la albiceleste, aunque no es una fija en las nóminas del entrenador Lionel Scaloni. "Lesionado durante el partido de anoche contra el Ajax de Ámsterdam, Facundo Medina sufrió un esguince de tobillo derecho y estará de baja casi dos meses", expuso el club francés en un comunicado.

"El Olympique de Marsella le desea a Facundo una pronta recuperación y espera verlo de vuelta a los terrenos de juego lo antes posible", agregó en esta línea.

El jugador de 26 años acumula 7 partidos disputados con la Selección argentina y busca meterse en la lista de convocados a la próxima Copa del Mundo, por lo que compite con defensores centrales que ya fueron citados por Scaloni como Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi y Juan Foyth.