El emotivo recuerdo de Nico Vázquez: "No hay un día que no te extrañe"

A pocas semanas de su separación, el actor de Rocky publicó un posteo en redes sociales que se llenó de mensajes para apoyarlo.

Nico Vázquez publicó un posteo en honor a su perra.

Nico Vázquez publicó un posteo en honor a su perra.

A unas semanas de su separación de Gimena Accardi, el actor Nicolás Vázquez publicó un posteo en el que abrió su corazón y fue sincero con sus sentimientos. Se trata de una imagen de su perra Umma, quien falleció hace algunos meses, pero compartió con él toda su vida.

Cabe destacar que la perra murió en noviembre del 2024 y lo contaron en un posteo en redes sociales: “Hoy nos toca despedirte. Nos diste tanto amor en estos 16 años… Desde que llegaste a casa, supimos que eras especial”.

“Las veces que te vi observando amaneceres, el mar y atardeceres…Como dice Gime: 'contemplabas'. Me quedo con recuerdos hermosos. ¡En la playa eras imparable, y puedo decir que vi a una labradora surfear olas jaja! Y durante la pandemia, te bancaste mis bailes prohibidos que hacíamos para entretenernos y entretener. ¡Qué risa! Incluso llegaste a acompañarme al teatro, saludando conmigo al público”, escribió.

En ese entonces, estaba en pareja con Gimena Accardi y todo el posteo incluye fotos de ellos tres. La actriz había dicho: “Ummi vivió 16 años de plena salud y rodeada de mucho amor. Nos acompañó en todas, y nos hizo muy felices. Gracias mi vieja por tanto amor, te amo con el alma. Hasta en esto fue especial, una noche simplemente se fue a dormir y ya no se despertó. En paz y sin sufrir, cuando ella así lo quiso”.

Nico Vázquez

En el reciente posteo que subió Nico Vázquez escribió: “No hay día que no te extrañe Umma”, y en todas las imágenes subió fotos con la perra jugando sin la presencia de Gimena.

