Mauro Icardi, oficialmente sin club: qué pasará con su futuro en el Galatasaray

El delantero argentino es un jugador libre y, desde hace meses, todo es incertidumbre. Qué dijeron desde el club turco y dónde podría desembarcar el futbolista.

Mauro Icardi finalizó su contrato con el Galatasaray el 30 de junio y está oficialmente sin club. Desde la institución turca aseguraron que aguardan por la decisión del delantero.

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El futbolista, famoso por los escándalos con su expareja, es un jugador libre y hasta el momento no está determinado dónde continuará su futuro futbolístico, según informó el periodista Gustavo Mendez.

Además, el periodista informó en su Instagram oficial: "Son horas decisivas. Según la información que pude acceder, en este mediodía de Argentina habrá novedades si renueva por un año, más opción de un año más con el club turco con el que salió tetracampeón", escribió.

Por su parte, Elio Pino, su representante, aseguró que la prioridad es renovar con el club turco, aunque aclaró que, si no llegan a un acuerdo, negociarán con otro club europeo.

Mientras el futuro de Icardi parece incierto, desde Turquía aseguraron que las negociaciones continúan. Dursun Özbek, presidente de Galatasaray, confirmó que todavía esperan la decisión del futbolista. "Aún esperamos noticias de Mauro Icardi", declaró.

Por otro lado, el periodista turco Haluk Yürekli reveló que es el jugador quien no tiene una respuesta clara con respecto a su futuro en el club: "Hace un mes que Mauro Icardi no le dijo ni 'sí' ni 'no' al Galatasaray".

Si bien desde el entorno cercano al futbolista aseguran que Mauro está muy tranquilo, el tiempo corre. La pretemporada del club comenzará el 7 de julio y, si finalmente renueva su contrato, Icardi deberá presentarse ese mismo día para realizarse la revisión médica e incorporarse al plantel.

Se reveló el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi que frustró el viaje de sus hijas a Miami

La información la reveló el periodista Guido Zaffora en DDM, donde dio detalles sobre la situación actual entre la conductora y el futbolista, luego de que trascendiera la posibilidad de que Mauro Icardi viajara con sus hijas y la China Suárez.

Según contó el periodista, el conflicto está vinculado a la autorización judicial que necesita el delantero para poder salir del país junto a las dos hijas que tiene en común con Wanda Nara. "La información tiene que ver con la negativa al viaje a Miami de Mauro con la China y sus hijas", empezó explicando Zaffora.

Luego especificó que la Justicia habría autorizado al futbolista a salir del país siempre y cuando Wanda Nara esté presente durante el traslado. "El juez Hagopián resolvió que Icardi puede viajar, pero quien debe ir con las nenas es Wanda, que sería el control de seguridad para entrar", detalló.

Según reveló, la condición se debe a la desconfianza de la conductora hacia el padre de sus hijas: "Esto tiene que ver con los pasaportes, porque Wanda no confía en Mauro".

WANDA NARA VS. MAURO ICARDI: LA VERDAD DEL VIAJE SUSPENDIDO



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La medida estaría vinculada principalmente a los pasaportes de Francesca e Isabella y a la necesidad de garantizar que el regreso al país se realice de acuerdo con lo establecido. "Icardi puede salir del país y tiene las posibilidades de irse a donde quiera, pero si saca a las nenas afuera, Nara debe viajar y entregarle a las nenas; él las debe entregar de nuevo y ella vuelve con las nenas al país", aclaró Zaffora.

Además, reveló que Wanda se mostró predispuesta a acompañar a las menores en el viaje, sin embargo, hizo algunos pedidos. "Ella está dispuesta porque tiene que ir a Miami, pero le pide a Icardi que le pague los pasajes y que le pague el hotel", comentó el panelista.

El reclamo económico de la conductora volvió a profundizar la grieta entre la expareja. Según reveló Zaffora, esto hizo que el futbolista decidiera dar marcha atrás. "Cuando Icardi se enteró de todo lo que pidió ella por medio de los abogados, dijo: 'Ni en pepe'. No le quiere pagar nada", afirmó el periodista.