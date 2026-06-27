Dónde velarán a Ernestina Pais: los detalles del último adiós a la conductora

Tras la conmoción que provocó su muerte a los 54 años, se conoció el lugar en el que se realizará el velatorio y el destino final de sus restos.

Ernestina Pais murió este viernes a los 54 años como consecuencia de un accidente ferroviario en San Isidro y su fallecimiento generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo y el periodismo. Mientras familiares, amigos y colegas atraviesan horas de dolor, comenzaron a definirse los detalles de su despedida.

Según informó el periodista Pablo Montagna, la familia optó por preservar la intimidad durante el último adiós a la conductora y que la ceremonia se desarrolle en un ámbito reservado, en dónde únicamente se encuentren sus seres queridos y las personas más cercanas.

Quien confirmó los datos horas después fue Naiara Vecchio, exproductora de LAM, a través de una publicación realizada en su cuenta de X. En ese mensaje, Vecchio aseguró que no habrá velatorio, solo una despedida íntima con su familia y circulo más cercano: "No habrá velatorio de Ernestina Pais, solo algo íntimo en la casa de Avenida Córdoba y en Zuccotti, de Av. Córdoba, y mañana (por el domingo) será trasladada al Panteón de Actores en La Chacarita".

La periodista también aprovechó la publicación para dedicarle unas sentidas palabras a la conductora, a quien reconoció su virtuosismo y predisposición en ámbitos laborales. "Cuesta aceptar su partida repentina porque era inmensa su existencia. Inteligente, honesta y carismática. El periodismo te va a extrañar", escribió junto a una fotografía de Ernestina Pais.

La muerte de Ernestina Pais provocó una inmediata reacción entre periodistas, actores y figuras del espectáculo, que utilizaron las redes sociales para despedirla con mensajes cargados de emoción. Muchos de ellos recordaron su calidez humana, su compromiso profesional y la huella que dejó en los medios.

Entre las muestras de afecto se destacaron las publicaciones de José María Muscari, Ángel de Brito, Connie Ansaldi, Guido Záffora, Débora Plager y Guillermo López, quienes coincidieron en remarcar su talento y generosidad. Las despedidas se multiplicaron con el paso de las horas y reflejaron el impacto que produjo su fallecimiento.

El productor teatral Carlos Rottemberg, responsable de la obra de la que Ernestina Pais formaba parte, también expresó su dolor por la noticia. Además de enviar sus condolencias a la familia, aseguró que todo el elenco recibió la noticia con una enorme tristeza y todavía intenta asimilar la pérdida. "Todavía shockeados por lo que pasó", manifestó conmovido en conversación con C5N.

En este sentido, su compañera de elenco de la obra El Divorcio del Año, Rocío Igarzabal, escribió una desgarradora carta dedicada a Ernestina. "Quiero creer que no es verdad. Amiga, te llamé. Te llamé mil veces. Hablamos a la mañana de hacer actos psicomágicos para que habites tu nueva vida. Llena de proyectos, de arte y de alegría", expresó la ex Teen Angels.