27 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Dónde velarán a Ernestina Pais: los detalles del último adiós a la conductora

Tras la conmoción que provocó su muerte a los 54 años, se conoció el lugar en el que se realizará el velatorio y el destino final de sus restos.

Por
Tras la trágica muerte

Tras la trágica muerte, revelaron detalles del velorio de la periodista.

Ernestina Pais murió este viernes a los 54 años como consecuencia de un accidente ferroviario en San Isidro y su fallecimiento generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo y el periodismo. Mientras familiares, amigos y colegas atraviesan horas de dolor, comenzaron a definirse los detalles de su despedida.

Las lluvias retornarán para este domingo 28 de junio. 
Te puede interesar:

Inminente arribo de un nuevo frente frío: durará 72 horas, habrá lluvias y mínimas de 3 grados

Según informó el periodista Pablo Montagna, la familia optó por preservar la intimidad durante el último adiós a la conductora y que la ceremonia se desarrolle en un ámbito reservado, en dónde únicamente se encuentren sus seres queridos y las personas más cercanas.

Quien confirmó los datos horas después fue Naiara Vecchio, exproductora de LAM, a través de una publicación realizada en su cuenta de X. En ese mensaje, Vecchio aseguró que no habrá velatorio, solo una despedida íntima con su familia y circulo más cercano: "No habrá velatorio de Ernestina Pais, solo algo íntimo en la casa de Avenida Córdoba y en Zuccotti, de Av. Córdoba, y mañana (por el domingo) será trasladada al Panteón de Actores en La Chacarita".

Captura: redes sociales.

Captura: redes sociales.

La periodista también aprovechó la publicación para dedicarle unas sentidas palabras a la conductora, a quien reconoció su virtuosismo y predisposición en ámbitos laborales. "Cuesta aceptar su partida repentina porque era inmensa su existencia. Inteligente, honesta y carismática. El periodismo te va a extrañar", escribió junto a una fotografía de Ernestina Pais.

El dolor de famosos y periodistas por la muerte de Ernestina Pais

La muerte de Ernestina Pais provocó una inmediata reacción entre periodistas, actores y figuras del espectáculo, que utilizaron las redes sociales para despedirla con mensajes cargados de emoción. Muchos de ellos recordaron su calidez humana, su compromiso profesional y la huella que dejó en los medios.

Entre las muestras de afecto se destacaron las publicaciones de José María Muscari, Ángel de Brito, Connie Ansaldi, Guido Záffora, Débora Plager y Guillermo López, quienes coincidieron en remarcar su talento y generosidad. Las despedidas se multiplicaron con el paso de las horas y reflejaron el impacto que produjo su fallecimiento.

El productor teatral Carlos Rottemberg, responsable de la obra de la que Ernestina Pais formaba parte, también expresó su dolor por la noticia. Además de enviar sus condolencias a la familia, aseguró que todo el elenco recibió la noticia con una enorme tristeza y todavía intenta asimilar la pérdida. "Todavía shockeados por lo que pasó", manifestó conmovido en conversación con C5N.

En este sentido, su compañera de elenco de la obra El Divorcio del Año, Rocío Igarzabal, escribió una desgarradora carta dedicada a Ernestina. "Quiero creer que no es verdad. Amiga, te llamé. Te llamé mil veces. Hablamos a la mañana de hacer actos psicomágicos para que habites tu nueva vida. Llena de proyectos, de arte y de alegría", expresó la ex Teen Angels.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ernestina condujo una de las temporadas de CQC. 

De Mañanas Informales a CQC y el teatro: la inolvidable carrera de Ernestina Pais

El 49% de los especialistas en Recursos Humanos tuvo conflictos de inclusión en sus organizaciones.

Alerta en el trabajo: 4 de cada 10 reclutadores tuvo problemas con la inclusión de personas diversas

La crisis económica provocó el cese definitivo de actividades de la histórica empresa alimenticia Finca Balcarce.

Finca Balcarce cierra tras 50 años: la crisis económica que golpea la industria en la era Milei

El frío y el viento se extenderán en amplias zonas del país este fin de semana.

No llegó el "veranito de San Juan": el frío persiste y rige una alerta por temperaturas extremas

Zulma Lobato está en un delicado momento y pidió ayuda tras ser desalojada. 

El desgarrador pedido de Zulma Lobato tras ser desalojada de su casa: "Si pierdo a mi perra..."

El VAR semiautomático se implementará a partir de 2027 en la Liga Profesional. 

La AFA confirmó que la Liga Profesional implementará el VAR semiautomático desde 2027

Rating Cero

Cómo se enteró el hijo de Ernestina Pais del accidente.

Así se enteró Benicio, el hijo de Ernestina Pais, del trágico accidente

Los mejores memes tras la salida de Adorni.

Los mejores memes que dejó la renuncia de Manuel Adorni

Tras la trágica muerte, revelaron detalles del velorio de la periodista.

Los detalles del último adiós a Ernestina Pais

Se filtraron las propuestas románticas que recibieron dos periodistas argentinas en el Mundial 2026

Se filtraron las "propuestas románticas" que recibieron dos periodistas argentinas en el Mundial 2026

La foto de Messi y Antonela que empezó a circular y desmiente los rumores de separación.

Así fue la estrategia de Messi y Antonela para afrontar los rumores de separación

La muerte de la conductora sorprendió al mundo del espectáculo.

La muerte de Ernestina Pais: habló el testigo que intentó socorrer a la periodista tras el accidente

últimas noticias

La chicana de Victoria Villarruel tras la renuncia de Manuel Adorni: Solo entré para leer los comentarios

La chicana de Victoria Villarruel tras la renuncia de Manuel Adorni: "Solo entré para leer los comentarios"

Hace 26 minutos
Cómo se enteró el hijo de Ernestina Pais del accidente.

Así se enteró Benicio, el hijo de Ernestina Pais, del trágico accidente

Hace 39 minutos
Manuel Adorni renunció como jefe de Gabinete.

Los principales puntos de la carta de renuncia de Adorni a Milei

Hace 42 minutos
El exfuncionario tendrá que presentarse ante la Justicia para justificar su patrimonio. 

Tras la renuncia de Adorni, la fiscalía lo citará a indagatoria para justificar su patrimonio

Hace 1 hora
Los mejores memes tras la salida de Adorni.

Los mejores memes que dejó la renuncia de Manuel Adorni

Hace 1 hora