El Polaco mostró su cambio físico y reveló qué lo llevó a priorizar su bienestar: "Por mi familia"

El artista compartió una imagen de su transformación y contó cómo atravesó una etapa personal difícil hasta encontrar un nuevo equilibrio.

El Polaco encendió las redes nuevamente con una fotografía en la que mostró el resultado de los cambios que incorporó a su rutina de entrenamiento y alimentación , aunque esta vez la imagen estuvo acompañada por una reflexión mucho más profunda sobre el momento personal que atraviesa a los 39 años.

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"Será que en toda mi vida tuve que cuidarme y pelearla solo", escribió Ezequiel Cwirkaluk en Instagram junto a la postal frente al espejo, donde apareció con el torso desnudo y dejó en evidencia los resultados de su esfuerzo. A partir de esa imagen, el cantante decidió contar qué hay detrás de esta nueva etapa.

El artista reconoció que durante buena parte de su vida atravesó momentos de soledad y tristeza mientras intentaba comprender por qué había tenido que enfrentar determinadas situaciones. Según explicó, durante años priorizó a las personas que lo rodeaban, especialmente a su familia, por encima de sus propias necesidades.

"Hoy ya con 39 años… Sí, pasó mucho tiempo, pude darme cuenta y empezar a pensar un poco en mí", expresó El Polaco, quien vinculó ese cambio de perspectiva con el presente que atraviesa y agradeció especialmente a sus hijas, su compañera, Barby Silenzi, y a quienes lo acompañan desde hace 22 años, cuando comenzó su carrera.

Más allá de la transformación física que ya había mostrado anteriormente en sus redes, el Polaco dejó en claro que su objetivo excede lo estético. "Nada raro, solo me siento feliz, contento y en eje", aseguró, y completó su mensaje con un agradecimiento a Dios por todo lo que recibió y por la fuerza para atravesar las dificultades.

La publicación también refleja una continuidad con el cambio que El Polaco había comenzado a mostrar semanas atrás, cuando compartió otra fotografía de su torso y escribió: "De a poquito llegando a la meta". En aquella oportunidad, Barby Silenzi reaccionó públicamente con un "Ah, buenooo" acompañado por un emoji de fuego, en una muestra de apoyo a la transformación del cantante.

La polémica relación entre el Polaco y Barby Silenzi

El romance entre El Polaco y Barby Silenzi comenzó en 2016, cuando ambos coincidieron en el Bailando por un Sueño y surgió una fuerte atracción. Tras mantener durante un tiempo un vínculo alejado de las cámaras, decidieron blanquear la relación en 2019 y al año siguiente nació Abril.

Barbi Silenzi y el polaco.

La pareja atravesó varias crisis durante los años siguientes, con conflictos vinculados a la convivencia, los horarios laborales del cantante y acusaciones de infidelidad. La última separación ocurrió en 2025, aunque, pese a las distintas rupturas, ambos volvieron a apostar por la relación y por la familia que formaron.