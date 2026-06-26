De Mañanas Informales a CQC y el teatro: la inolvidable carrera de Ernestina Pais La conductora, que murió este viernes luego de que su vehículo fuera arrollado por un tren en San Isidro, tuvo una carrera multifacética que fue desde la actuación al periodismo, con una personalidad marcada por el humor y el liderazgo. Agregar C5N en









Ernestina condujo una de las temporadas de CQC. Redes sociales

Ernestina Pais murió este viernes a los 54 años en un accidente ferroviario ocurrido en Martínez, partido de San Isidro. La conductora intentó atravesar un paso a nivel con la barrera baja cuando una formación del Tren de la Costa embistió su vehículo. Era la única ocupante del auto y el fallecimiento fue constatado en el lugar.

Nacida el 12 de marzo de 1972 en Buenos Aires, desarrolló una trayectoria de más de tres décadas en los medios. Comenzó como movilera en La Biblia y el Calefón, el ciclo conducido por el emblemático Jorge Guinzburg, lo que la catapultó a la fama y la convirtió en una figura reconocida de la televisión.

Mañanas Informales fue un exitoso ciclo que condujo Ernestia Pais. Redes sociales Del 2005 al 2007 acompañó a Guinzburg en la coconducción de Mañanas Informales y, tras la muerte del periodista, tomó la conducción del programa durante 2008. En 2009 hizo historia al convertirse en la primera mujer al frente de Caiga Quien Caiga, por lo que recibió dos nominaciones consecutivas al Premio Martín Fierro como mejor conductora.

Su carrera también incluyó medios gráficos, radio, teatro y otros formatos televisivos. Condujo Desayuno Americano, integró el panel de Intratables y participó en el Bailando de Marcelo Tinelli en 2016. Sobre los escenarios protagonizó El show de la menopausia y, al momento de su muerte, encabezaba la última obra producida por José María Muscari, El Divorcio.

Ernestina Pais estuvo en el Bailando por un sueño 2016. Redes sociales La última entrevista de Ernestina Pais: "La adicción detuvo mi vida, pero la estoy recuperando" Semanas antes de su muerte, Ernestina Pais concedió una entrevista a Radio Rafaela, donde habló con total sinceridad sobre su recuperación del alcoholismo. La periodista aseguró que estaba reconstruyendo su vida después de un largo tratamiento y dejó una de las reflexiones más profundas de sus últimos meses: "La adicción detuvo mi vida, pero la estoy recuperando".

En esa charla contó que había permanecido seis meses y medio internada y que llevaba más de dos años en recuperación. Además, explicó que atravesaba ese proceso mientras protagonizaba una obra teatral junto a Juan Palomino, Fabián Vena y Romina Gaetani, en la que interpretaba, paradójicamente, a un personaje con problemas de alcohol. El show de la menopausia fue una obra teatral de la que participó Ernestina Pais. Redes sociales Pais reveló que cada función representaba un desafío emocional. "Cuando dirigía la botella hacia mí en escena, pensaba mentalmente: 'A vos ya te gané, y hoy es otro día más que te gano'", expresó. También remarcó que el alcoholismo es una enfermedad crónica, sin cura, pero con tratamiento, y que la recuperación requiere un compromiso cotidiano. La conductora también destacó la importancia de acompañar a quienes atraviesan situaciones similares. "No me tomes de ejemplo, pero sí tomame de par y de compañero en la recuperación", sostuvo. Con humildad, reconoció que todavía transitaba el camino hacia la sobriedad y que seguía aprendiendo día a día a convivir con la enfermedad.