Acusan formalmente a Nick Reiner por el asesinato de sus padres: podría recibir pena de muerte

El hijo de Rob y Michele Reiner fue imputado por dos homicidios agravados y continuará detenido sin fianza mientras avanza el proceso judicial en California.

Un gran jurado de Los Ángeles, Estados Unidos, acusó formalmente este miércoles a Nick Reiner por los homicidios de sus padres, Rob y Michele Reiner, ocurridos el 14 de diciembre, una decisión que permite acelerar el proceso judicial contra el hombre de 32 años, quien volvió a declararse no culpable.

La nueva acusación reemplaza la presentada por la fiscalía poco después de los crímenes e incorpora circunstancias especiales por múltiples homicidios y acecho, además de una acusación vinculada al "uso de un arma peligrosa y mortal, un cuchillo", según informó la Fiscalía del condado de Los Ángeles.

Los cargos corresponden a dos homicidios en primer grado y, ante una eventual condena, podrían derivar en prisión perpetua en California o incluso en la pena de muerte, sin acceso a libertad condicional, debido a los agravantes incluidos en la nueva presentación judicial contra Reiner.

El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, respaldó la decisión del gran jurado y consideró que representa un avance hacia el juicio, al tiempo que calificó el caso como una "traición atroz" por parte de alguien acusado de matar a quienes confiaban en él.

Reiner permanece detenido sin posibilidad de recuperar la libertad bajo fianza y tiene prevista una audiencia previa al juicio para el 15 de septiembre, mientras la investigación continúa a cargo de la división de robos y homicidios de la Policía de Los Ángeles.

Heridas de arma blanca y declaración de inocencia: qué sucedió entre Rob y Michele Reiner y su hijo, Nick

Los cuerpos de Rob Reiner, reconocido director y actor, y de su esposa Michele, fotógrafa, fueron encontrados con heridas de arma blanca en su vivienda de Brentwood, el domingo 14 de diciembre, y pocas horas después las autoridades apuntaron contra su hijo menor como principal sospechoso.

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La Policía localizó a Nick Reiner en el centro financiero de Los Ángeles luego de desplegar un operativo para encontrarlo y lo puso bajo custodia, mientras la fiscalía presentó cargos dos días después; desde entonces, el acusado se declaró no culpable en las distintas audiencias ante la jueza Theresa McGonigle.

Cómo están los otros hijos de Rob y Michele Reiner tras la muerte de sus padres

El caso provocó un fuerte impacto en Hollywood y también afectó profundamente a los otros hijos de la pareja, Jake y Romy, quienes durante los meses posteriores expresaron públicamente el dolor por la pérdida de sus padres y por las circunstancias que rodearon sus muertes.

En abril, Jake Reiner contó que recibió con pocos minutos de diferencia las noticias sobre las muertes de su padre y su madre, y describió la situación como una experiencia devastadora: "Nada te prepara para lo que se siente al perder a ambos padres en un instante y al mismo tiempo".

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Además, en junio, los abogados de Nick solicitaron acceso a un fondo familiar de u$s1,5 millones para cubrir gastos vinculados con su permanencia en prisión y, principalmente, afrontar los costos de su defensa legal, un pedido que generó controversia mientras avanza el proceso judicial.