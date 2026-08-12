13 de agosto de 2026 Inicio
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Descubrieron un yacaré en un parque de Córdoba y todavía no lograron sacarlo del agua

El animal fue hallado en la laguna de retardo del Parque Cincuentenario, en la ciudad de San Francisco. Las bajas temperaturas forzaron al reptil a permanecer bajo el agua.

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El yacaré pertenece a la familia Alligatoridae de los caimanes y habita en los ríos de agua dulce y humedales del noreste argentino.

El yacaré pertenece a la familia "Alligatoridae" de los caimanes y habita en los ríos de agua dulce y humedales del noreste argentino.

Un yacaré fue descubierto en la laguna de retardo del Parque Cincuentenario, en la ciudad de San Francisco, en Córdoba. Las bajas temperaturas forzaron al reptil a permanecer bajo el agua, por lo que las autoridades todavía no lograron retirarlo del lugar.

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Un habitante avistó al animal en los márgenes del espejo de agua situado dentro del predio público, el cual atraviesa obras de remodelación. Los testigos captaron fotografías del ejemplar que cobraron rápida difusión.

El equipo del área de Fauna provincial acudió al lugar con el objetivo de rescatar al espécimen. Sin embargo, el clima fresco y los cielos cubiertos redujeron la temperatura corporal del caimán y provocaron su resguardo en las profundidades.

El personal de Ambiente municipal mantiene una guardia permanente sobre el perímetro del lago a la espera de un clima más cálido. Una vez concretada la captura, los especialistas realizarán el traslado de la especie hacia una reserva ambiental en la provincia de Santa Fe.

Las autoridades analizan el origen del yacaré que apareció en San Francisco

El yacaré pertenece a la familia "Alligatoridae" de los caimanes y habita en los ríos de agua dulce y humedales del noreste argentino. Ante la presencia de personas, la reacción habitual de esta especie favorece la huida sobre el ataque directo.

La hipótesis principal de la investigación atribuye la llegada del animal a un abandono deliberado por parte de un particular. Si bien surgió una versión sobre la supuesta liberación de dos crías, las inspecciones detalladas solo confirmaron la presencia de un único espécimen.

Los registros locales confirman que no existen antecedentes sobre un episodio de esta naturaleza en la historia de la ciudad.

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