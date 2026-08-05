5 de agosto de 2026 Inicio
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Alerta amarilla por ciclogénesis en el AMBA: se esperan tormentas, ráfagas y descenso de las temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso preventivo ante la formación de un sistema de baja presión que afectará al Área Metropolitana de Buenos Aires y a gran parte del país.

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El frío se consolidará en la región central durante los próximos días.

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El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un fenómeno de alta inestabilidad meteorológica conocida como ciclogénesis, según alertaron los especialistas del clima. Se espera que las lluvias y vientos más intensos afecten la Ciudad de Buenos Aires durante la jornada del jueves.

Pablo Víctor Balario tenía 49 años. 
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas ante el avance de un proceso de ciclogénesis que provocará lluvias de variada intensidad, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y un marcado descenso de la temperatura.

La inestabilidad comenzará a generarse hacia el mediodía, dejando atrás las neblinas matinales, según los pronosticadores oficiales. Con el paso del tiempo, la rotación del viento hacia el sector sur impulsará el ingreso de una masa de aire polar, lo que provocará una baja drástica de la térmica: la máxima prevista para este jueves rondará los 14°, pero hacia la noche los registros descenderán a los 9°.

El fenómeno de la ciclogénesis, mecanismo atmosférico en el que se forma e intensifica un sistema de baja presión, no solo afectará al AMBA y al norte bonaerense, sino que sus efectos también se notarán en la región del litoral.

Alerta por nieve, viento zonda y frío extremo en el país

La alerta del SMN se emitió también para varias provincias con distintos tipos de fenómenos: habrá nevadas intensas en el oeste de Neuquén y sigue la alerta naranja por fuertes nevadas que podrían acumular entre 40 y 80 milímetros, con granizo y tormentas eléctricas.

Se esperan tormentas severas para el norte del país, en Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y sectores de Entre Ríos y Santa Fe hay alerta amarilla por ráfagas que podrían alcanzar hasta los 90k/h y precicipitaciones de hasta 70 mm. Mientras, en el centro del país, en San Juan y La Rioja, se registrará viento zonda. En el oeste de Santa Cruz rige un alerta sobre frío extremo con temperaturas muy bajas con riesgo bajo a moderado de salud.

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