Alerta amarilla por ciclogénesis en el AMBA: se esperan tormentas, ráfagas y descenso de las temperaturas El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso preventivo ante la formación de un sistema de baja presión que afectará al Área Metropolitana de Buenos Aires y a gran parte del país. Por Agregar C5N en









El frío se consolidará en la región central durante los próximos días. Redes sociales

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un fenómeno de alta inestabilidad meteorológica conocida como ciclogénesis, según alertaron los especialistas del clima. Se espera que las lluvias y vientos más intensos afecten la Ciudad de Buenos Aires durante la jornada del jueves.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas ante el avance de un proceso de ciclogénesis que provocará lluvias de variada intensidad, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y un marcado descenso de la temperatura.

La inestabilidad comenzará a generarse hacia el mediodía, dejando atrás las neblinas matinales, según los pronosticadores oficiales. Con el paso del tiempo, la rotación del viento hacia el sector sur impulsará el ingreso de una masa de aire polar, lo que provocará una baja drástica de la térmica: la máxima prevista para este jueves rondará los 14°, pero hacia la noche los registros descenderán a los 9°.

5AGO |La formación de un sistema de baja presión sobre la región del Río de la Plata dejará tormentas a partir de la mañana del jueves 6/8/26



Un frente frío, de rápido desplazamiento y asociado a este sistema, avanzará desde la región central hacia el norte argentino pic.twitter.com/4Q56K24XZm — SMN Argentina (@SMN_Argentina) August 5, 2026 El fenómeno de la ciclogénesis, mecanismo atmosférico en el que se forma e intensifica un sistema de baja presión, no solo afectará al AMBA y al norte bonaerense, sino que sus efectos también se notarán en la región del litoral.

Alerta por nieve, viento zonda y frío extremo en el país La alerta del SMN se emitió también para varias provincias con distintos tipos de fenómenos: habrá nevadas intensas en el oeste de Neuquén y sigue la alerta naranja por fuertes nevadas que podrían acumular entre 40 y 80 milímetros, con granizo y tormentas eléctricas.