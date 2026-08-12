Tras una charla entre Mauricio Macri y Karina Milei, representantes del Gobierno y del PRO se reúnen en Casa Rosada El encuentro está pautado para este jueves a las 11 con el objetivo de restablecer la relación política entre ambos espacios y coordinar la agenda legislativa. Por el partido amarillo participarán los diputados Cristian Ritondo y Fernando De Andreis; por el oficialismo estarán Eduardo "Lule" Menem y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Por Agregar C5N en









El encuentro fue coordinado por Karina Milei y Mauricio Macri.

Dirigentes de La Libertad Avanza y del PRO se reunirán este jueves a las 11 en Casa Rosada con el objetivo de restablecer la relación política y coordinar la agenda legislativa. El encuentro se realizará a partir de un pedido formal de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tras haber hablado con Mauricio Macri, presidente del partido amarillo.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el funcionario Eduardo "Lule" Menem asistirán en representación del oficialismo para encabezar el primer cónclave de trabajo conjunto entre las partes. Por el lado del PRO, la delegación estará integrada por el jefe del bloque de diputados, Cristian Ritondo, y el secretario general del espacio, Fernando de Andreis.

La convocatoria surgió después del contacto directo entre Karina Milei y Mauricio Macri, quien comunicó la novedad a los miembros de su mesa ejecutiva a través de un mensaje interno.

El exmandatario encomendó a sus enviados la tarea de "dar un primer paso de acercamiento" e intentar "construir un marco de confianza" con la administración nacional.

De qué se hablará en la reunión entre LLA y el PRO en Casa Rosada El objetivo principal del cónclave consiste en fortalecer la coordinación y consolidar el trabajo conjunto para blindar el proceso de reformas que impulsa la gestión de Javier Milei. Asimismo, la reunión busca reconocer al PRO como un aliado estratégico que respaldó de manera constante las iniciativas libertarias, a pesar de los cuestionamientos del propio Macri.