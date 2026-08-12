12 de agosto de 2026 Inicio
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Tras una charla entre Mauricio Macri y Karina Milei, representantes del Gobierno y del PRO se reúnen en Casa Rosada

El encuentro está pautado para este jueves a las 11 con el objetivo de restablecer la relación política entre ambos espacios y coordinar la agenda legislativa. Por el partido amarillo participarán los diputados Cristian Ritondo y Fernando De Andreis; por el oficialismo estarán Eduardo "Lule" Menem y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

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El encuentro fue coordinado por Karina Milei y Mauricio Macri.

El encuentro fue coordinado por Karina Milei y Mauricio Macri.

Dirigentes de La Libertad Avanza y del PRO se reunirán este jueves a las 11 en Casa Rosada con el objetivo de restablecer la relación política y coordinar la agenda legislativa. El encuentro se realizará a partir de un pedido formal de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tras haber hablado con Mauricio Macri, presidente del partido amarillo.

El Licenciado Gonzalo Moreno expuso los fundamentos para defender la vigencia de la Ley 23.316.
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El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el funcionario Eduardo "Lule" Menem asistirán en representación del oficialismo para encabezar el primer cónclave de trabajo conjunto entre las partes. Por el lado del PRO, la delegación estará integrada por el jefe del bloque de diputados, Cristian Ritondo, y el secretario general del espacio, Fernando de Andreis.

La convocatoria surgió después del contacto directo entre Karina Milei y Mauricio Macri, quien comunicó la novedad a los miembros de su mesa ejecutiva a través de un mensaje interno.

El exmandatario encomendó a sus enviados la tarea de "dar un primer paso de acercamiento" e intentar "construir un marco de confianza" con la administración nacional.

De qué se hablará en la reunión entre LLA y el PRO en Casa Rosada

El objetivo principal del cónclave consiste en fortalecer la coordinación y consolidar el trabajo conjunto para blindar el proceso de reformas que impulsa la gestión de Javier Milei. Asimismo, la reunión busca reconocer al PRO como un aliado estratégico que respaldó de manera constante las iniciativas libertarias, a pesar de los cuestionamientos del propio Macri.

Esta primera etapa del diálogo no contempla la conformación de una alianza electoral con vistas al año 2027 ni la incorporación formal de dirigentes al Poder Ejecutivo. Los representantes de ambos espacios enfocarán la discusión en destrabar la cooperación parlamentaria en el Congreso y en ordenar la relación en distritos clave como la provincia de Buenos Aires.

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