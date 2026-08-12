Cande Molfese reveló que ya eligió el nombre para su bebé y dio pistas: ¿cuál será?

La influencer será mamá por primera vez y les contó a sus seguidores cómo transita este momento tan especial. Además, reveló un detalle importante sobre la llegada de su bebé: la lista de nombres que tiene en mente.

Cande Molfese confirmó su embarazo y causó furor en las redes. Mientras en su Instagram comparte cómo atraviesa esta etapa acompañada de su pareja, la influencer sorprendió a sus seguidores con una importante decisión sobre el nombre de su bebé.

Desde que habló por primera vez de la llegada de su hijo o hija, la creadora de contenido fue mostrando de a poco cómo vive este momento tan especial. En esta oportunidad, decidió abrir el debate y habilitó la dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram para responder a las dudas que le surjan a sus seguidores sobre su embarazo.

Entre las consultas de los usuarios, una de las más repetidas fue sobre el nombre de bebé: la respuesta de Cande fue contundente y dejó en claro que la elección ya había sido realizada. "Ya tiene nombre y a mí me encanta", aseguró.

En este sentido, la influencer decidió mostrarle a sus seguidores la lista de nombres que le gustaban para su bebé, pero no contaron con la aprobación del padre. "Les voy a compartir la lista de nombres que hice, me encantan todos, pero algunos a mi novio no le gustaban demasiado", contó sobre las opciones que había considerado.

"A mí me hubiese gustado ponerle, si era mujer, Ania; y si era varón, Mikel; pero no es ninguno de esos porque somos dos los que tenemos que decidir y elegimos uno que nos gustó a los dos", explicó.

Cande Molfese reveló que ya eligió el nombre para su primer hijo pic.twitter.com/zMwD11sVb8 — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) August 12, 2026

Pese a ya tener el nombre elegido, le mostró la lista completa a los usuarios. Entre las opciones femeninas, la actriz había contemplado Miranda, Gaia, Alaia, Suri, Vida, Amaia, Ania, Jana y Gala. Por otro lado, también tenía opciones masculinas: en esa lista aparecían Amaro, Mikel, Río, Andrés, Boris y Jano.

Si bien la actriz habló sobre las opciones de nombres y dio algunas pistas sobre sus favoritos, e incluso reveló cuáles no contaban con la aprobación de su novio, no dio a conocer el elegido y decidió mantenerlo en absoluto secreto.

Cómo anunció Cande Molfese su embarazo

Cande Molfese tomó por sorpresa a la audiencia y a sus propios compañeros al dar la primicia de su maternidad en pleno aire radial. Durante la emisión de Perros de la calle, la artista jugó con la intriga antes de exhibir frente a las cámaras del estudio la primera ecografía de su bebé en camino. La noticia confirmó que espera a su primer hijo junto a su pareja, Joaquín, con quien se encuentra en una relación desde hace un año y medio.

CANDEEEEEE, FELICIDADES!!!!!!!!!



Traigan más sillas porque se agranda la familia de Perros de la Calle pic.twitter.com/dFBRVXlLkG — Perros de la Calle (@perroscalleok) August 10, 2026

La revelación generó un revuelo inmediato en la mesa de trabajo del histórico ciclo. El conductor Andy Kusnetzoff fue el primero en reaccionar e interpretar la imagen al exclamar al aire: "Noooo, ¿qué? Está clarísimo, Candelaria, tremendo. Me lo quería decir antes y le dije que no, está loca, me lo vendió como contenido...". Entre risas y gestos de incredulidad por parte del resto del equipo, la exintegrante de Violetta retrucó con complicidad hacia sus compañeros: "Si no se lo decía a ustedes, ¿a quién se lo iba a decir?".

En paralelo a la transmisión en vivo, la artista ratificó las novedades en su cuenta personal de Instagram mediante un carrusel de fotografías que resumió este inicio de proceso. Bajo la frase "Ahora somos cinco", la joven sumó en el conteo a sus dos mascotas, Almendra y Romeo, quienes forman parte fundamental de la vida del hogar y acompañaron atentos cada paso, desde los primeros test domésticos hasta las consultas obstétricas de la futura mamá.

El álbum digital reunió postales cotidianas como visitas médicas, retratos frente al espejo contemplando su pancita e imágenes relajadas disfrutando de un sándwich de milanesa. Con la dedicatoria "Muy embarazada" grabada en una de las instantáneas, la comunicadora certificó la ansiada etapa que atraviesa en el ámbito personal, compartiendo con millones de seguidores la hermosa novedad sobre su primera maternidad junto a Joaquín.