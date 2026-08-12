Inflación de julio: los motivos por los que volvería a ubicarse arriba del 2%

Especialistas y diversas consultoras expusieron que la situación económica impulsaría una nueva aceleración del Índice de Precios al Consumidor respecto a junio, que fue de 1,9%. El presidente Javier Milei había augurado tiempo atrás que la medición a mitad de este año iba a arrancar con 0%.

"Para agosto del año que viene la inflación va a ser cero”. Aquel 18 de diciembre del 2025, el presidente Javier Milei expresó estas palabras en una entrevista sobre el andar económico del país, el cual, siete meses después, pareciera contradecirlo ya que según diversas consultoras y el propio Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) elaborado por el Banco Central, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio sufriría una nueva aceleración respecto a junio (1,9%) y se ubicaría arriba del 2%.

En este marco, las alarmas en la Casa Rosada se encendieron luego de que se conociera el dato de la inflación de la Ciudad de Buenos Aires , que escaló al 2,9% en el mismo mes y siempre sirvió como antecedente al número mensual nacional, que generalmente se ubica unos puntos por debajo.

"La proyección para julio muestra la conjunción de factores que empujan el índice en direcciones opuestas. Alimentos y bebidas y Vivienda explican buena parte del registro al alza , mientras que la deflación en indumentarias debido a las liquidaciones de temporada muestra las contracciones que suavizan las subas anteriores. La estacionalidad propia del mes, marcado por el receso invernal, no modifican sin embargo la tendencia de fondo que muestra un camino descendente", explicó Tomás Amerio , analista económico de la Fundación Libertad y Progreso.

Por su parte, su colega en la misma institución, Vinicius Birembaum, sostuvo acerca del IPC de julio que “ podemos esperar que la tendencia siga alrededor de un 2%. Si bien el tipo de cambio mostró una suba desde mayo en adelante, el Gobierno busca que los movimientos sean los menos bruscos posibles, acompañando la depreciación del dólar a nivel mundial".

"La minimización de la volatilidad apunta a disminuir lo máximo posible el pass through. Al mismo tiempo, mantiene el compromiso de comprar dólares en todas las ruedas, salvo la del martes 28 de julio que pudo haber influido la fijación del tipo de cambio para la liquidación de la letra dollar linked con vencimiento el 31 de julio. No creemos que haya un cambio en la política de compra de dólares por parte del BCRA, sino que haya sido una situación puntual para no encarecer el servicio de deuda del Tesoro", adelantó.

Desde la consultora EcoGo, liderada por Marina Dal Poggetto, proyectan que la inflación del séptimo mes del año se ubicaría en 2,1%. Tras haber registrado en la quinta semana de julio de una variación de 0,4% en los precios de alimentos y bebidas, el índice se vería impulsado respecto al mes previo.

Relevamiento de Precios Minoristas Eco Go | 4ta semana de julio 2026



Var. semanal de alimentos: 0,5%



Proyección RPM Julio: 2,1%



La estabilidad en rubros estacionales y la baja en indumentaria por la liquidación de temporada redujeron la proyección 0,1 p.p. esta semana pic.twitter.com/ojH87h00E0 — @EcoGo Consultores (@EcoGoConsultor1) July 29, 2026

Desde C&T se estima un incremento similar a la de junio y argumentan que tanto tanto el dato núcleo como los componentes estacionales mostraron una mayor incidencia, mientras que los precios regulados se mantuvieron moderados. “Como suele suceder en los meses de julio, los componentes vinculados al turismo se aceleraron por la influencia de las vacaciones de invierno, a lo que se sumó el Mundial de fútbol, que impactó en los pasajes de avión especialmente. Esto explicó la dinámica del componente estacional”, explicaron desde la consultora.

Para Analytica, la medición sobre el precio de alimentos y bebidas midió en la cuarta semana de julio una suba del 0.5%, llevando el IPC mensual en un 2% para julio. Según la firma de Ricardo Delgado avance estuvo empujado por subas en verduras, tubérculos y legumbres (8,5%) y en pescados y mariscos (5,6%).

En su último informe semanal, LCG detalló que, “al asignar las variaciones de precios de las principales divisiones de la Ciudad a las 12 categorías que utiliza el organismo nacional, la inflación nacional se ubicaría en torno a 2,8%”. De todas maneras, aclaró que “si se realiza un análisis más detallado a nivel de sub-rubros, con la estructura de ponderadores de Indec, la variación promedio en julio sería de 2,4%”.

En el análisis entre las causantes de la suba infraccionaría, para Julián Leandro Neufeld, analista económico de la Fundación Libertad y Progreso, “lamentablemente tenemos que seguir con los ojos puestos en Ormuz. La reactivación del conflicto a fines de julio tuvo como resultado el cierre parcial o total de dos estrechos vitales para el comercio de petróleo: Ormuz y Bab el Mandeb".

En tal sentido, explicó: "Con la incorporación de los Hutíes desde Yemen ocupando este segundo estrecho, el bloqueo alcanza al 30% del petróleo que surca los mares. Con este hecho, tuvimos que revisar nuestras proyecciones de final de año al alza y esperamos cerrar el año con una inflación que se aproxime al 29%. Lógicamente, esta estimación es sensible a los cambios que provengan del conflicto y seguimos de cerca los acontecimientos en Medio Oriente".

Qué dice el Banco Central sobre la inflación

En un informe, el REM del Banco Central expuso el precio del dólar se mantendrá en un promedio de $1.512 en agosto, $1.546 en septiembre, $1.577 en octubre, $1.618 en noviembre y $1.652 en diciembre. También estimó que en enero de 2027 trepará a $1.688. En tanto, también marcó que la inflación de julio de 2025 fue de 2%. En esta línea, señaló que será del 1,8% en agosto, 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,8% en diciembre.

El presidente del la entidad, Santiago Bausili, se refirió a la inflación publicada por el Indec y mencionó distintos factores: "La tasa de inflación mensual se redujo significativamente. El IPC promedió 2,2% mensual en el trimestre. La desaceleración refleja la reversión de los factores transitorios que habían impulsado la inflación, como la estacionalidad, educación, indumentaria, actualizaciones de tarifas de electricidad y gas y el shock por Medio Oriente. Todos moderaron su presión alcista".