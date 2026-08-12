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Del detrás de escena a la pantalla: de qué trata el programa que estrenará la mamá de Lali Espósito

Majo Riera acompañó a la cantante durante dos décadas y ahora estrena un ciclo de entrevistas a la madres de Duki, Nicki Nicole, Emilia Mernes y Milo J para contar la intimidad de los referentes del pop y el rap.

La mamá de Lali Espósito estrena un ciclo con las madres de los íconos de la música.

La mamá de Lali Espósito estrena un ciclo con las madres de los íconos de la música.

Redes sociales / Imagen mejorada con IA

La mamá de Lali Espósito, María José Riera, estuvo junto a la cantante desde sus primeros pasos hasta convertirse en una estrella, pero siempre detrás de las cámaras. Ahora estará frente a la pantalla para entrevistar a otras madres que acompañan a las estrellas de la música actuales.

Las participantes atravesaron momentos de mucha sensibilidad al recordar sus historias de vida.
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María José "Majo" Riera estrenará el ciclo Bien de familia, donde se contarán las historias de las mujeres que dan la contención, esfuerzo y crianza de los grandes referentes de la música pop y urbana como Duki, Nicki Nicole, Emilia Mernes y Milo J.

"Un día alguien me dijo: 'Dejá que te vea el seguidor'. Y ahí entendí lo invisible que era mi trabajo. Me pregunté si otras sentían lo mismo y salí a buscarlas", confesó Riera. La idea es reflejar la infancia, el sacrificio antes de la fama y la importancia de la familia al momento del gran salto.

Riera, que dejó su trabajo como visitadora médica para dedicarse a la carrera artística de la joven, entrevistó también a Marlene Rodríguez, esposa de Ricardo Montaner y madre de Mau y Ricky.

Actualmente, Riera es productora artística, fundadora y CEO de su propia productora Art Troupe, desde donde maneja gran parte de la carrera de su hija.

Majo Riera le hizo una entrevista única a Lali

Majo Riera se dio el gusto de hacerle una entrevista única a Lali Espósito en la que se las vio en una charla íntima y descontracturada: "¿Ves que sos buena madre? Cerrame con esto", pidió la cantante. El estreno del ciclo está programado para el 27 de agosto en Flow.

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