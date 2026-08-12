Del detrás de escena a la pantalla: de qué trata el programa que estrenará la mamá de Lali Espósito Majo Riera acompañó a la cantante durante dos décadas y ahora estrena un ciclo de entrevistas a la madres de Duki, Nicki Nicole, Emilia Mernes y Milo J para contar la intimidad de los referentes del pop y el rap. Agregar C5N en









La mamá de Lali Espósito estrena un ciclo con las madres de los íconos de la música. Redes sociales / Imagen mejorada con IA

La mamá de Lali Espósito, María José Riera, estuvo junto a la cantante desde sus primeros pasos hasta convertirse en una estrella, pero siempre detrás de las cámaras. Ahora estará frente a la pantalla para entrevistar a otras madres que acompañan a las estrellas de la música actuales.

María José "Majo" Riera estrenará el ciclo Bien de familia, donde se contarán las historias de las mujeres que dan la contención, esfuerzo y crianza de los grandes referentes de la música pop y urbana como Duki, Nicki Nicole, Emilia Mernes y Milo J.

"Un día alguien me dijo: 'Dejá que te vea el seguidor'. Y ahí entendí lo invisible que era mi trabajo. Me pregunté si otras sentían lo mismo y salí a buscarlas", confesó Riera. La idea es reflejar la infancia, el sacrificio antes de la fama y la importancia de la familia al momento del gran salto.

Riera, que dejó su trabajo como visitadora médica para dedicarse a la carrera artística de la joven, entrevistó también a Marlene Rodríguez, esposa de Ricardo Montaner y madre de Mau y Ricky.

Actualmente, Riera es productora artística, fundadora y CEO de su propia productora Art Troupe, desde donde maneja gran parte de la carrera de su hija.