Tras varios días de silencio, el capitán argentino publicó en sus redes sociales una emotiva carta de despedida a Jorge Messi, en la que cuenta qué significaba para él, repasa su último Mundial y qué hará de su futuro. "Te amo, pa", escribió.

El sentido mensaje de Lionel Messi tras la muerte de su padre: "Tengo dudas de que vaya a seguir jugando mucho tiempo más"

Lionel Mess i despidió este miércoles a su papá, Jorge Messi , con una extensa y emotiva carta publicada en sus redes sociales. A cuatro días de su muerte, el futbolista recordó distintos momentos de su vida junto a él y reveló el impacto que tuvo su ausencia durante el último Mundial.

En uno de los pasajes más fuertes del mensaje, el capitán de la Selección argentina puso en duda su continuidad en el fútbol. “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más” , escribió.

Messi contó que su padre lo acompañó desde sus primeros pasos en el deporte y lamentó que haya muerto cuando, según consideraba, faltaba poco para terminar de compartir su carrera. “Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?” , expresó.

El jugador también recordó cuánto había insistido Jorge para que disputara el último Mundial. Según relató, días antes del comienzo del torneo su estado de salud había empeorado considerablemente. Sin embargo, Messi mantenía la esperanza de llegar a la final para que su padre pudiera viajar y verlo jugar.

“Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar ”, contó. Finalmente, Argentina llegó al partido decisivo, pero Jorge no pudo estar presente. Messi explicó que después de cada encuentro esperaba recibir el mensaje de su padre y que, cuando dejó de llegar, comprendió que la situación era realmente grave.

El futbolista también habló de la frustración por no haber podido ganar aquella final. “Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más”, recordó. También admitió que intentó ir contra su físico, aunque nunca logró sentirse bien durante el torneo.

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Messi destacó que Jorge fue mucho más que su papá: también fue su amigo y su representante. Recordó que, cuando era chico, lo llevaba a los entrenamientos apenas terminaba de trabajar y que nunca faltaba a sus partidos.

“Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios”, escribió el rosarino, quien además aseguró que su padre siempre encontraba la manera de acompañarlo pese a sus obligaciones laborales.

En la carta, Messi también reconoció las discusiones y los reproches que tuvieron a lo largo de los años, pero sostuvo que, con el tiempo, muchas veces terminó dándole la razón. “Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada”, afirmó.

Por último, el futbolista aseguró que el recuerdo de Jorge seguirá presente en su familia, especialmente en la crianza de sus hijos. “Les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo”, señaló.

“Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente”, concluyó Messi. Y cerró su despedida con una frase dirigida directamente a su padre: “Descansa en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”.

El comunicado completo de Lionel Messi

Necesito una nota con la carta que publicó este miércoles Lionel Messi a su papá, quien falleció el sábado pasado a los 68 meses. Usar citas directas e indirectas. Que en los primeros párrafos se cuente que puso en duda su continuidad en el fútbol.

Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos.

Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar.

Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien.

Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo.

Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos.

No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?

Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí...

Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando.

Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios.

Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías.

Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educó como ustedes lo hicieron conmigo.

Descansa en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo.

Te amo, pa.