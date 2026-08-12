Quini 6: los resultados del sorteo 3.399 del miércoles 12 de agosto de 2026

Un apostador de la ciudad correntina de Paso de los Libres acertó los seis números de la modalidad La Segunda y cambió su vida: embolsó $1.100 millones. En el Siempre Sale, un ganador se llevó un pozo de más de $381 millones.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 12 de agosto de 2026.

El sorteo 3.399 del Quini 6 de este miércoles 12 de agosto repartió un premio millonario para un apostador en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe: un jugador acertó los seis números en el sorteo de la modalidad "La Segunda" y se llevó $1.100.000.000 millones.

El afortunado es de la localidad de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, y compró el cartón en la agencia 000178-000 ubicada en la calle Madariaga nº 929. Mientras que en la modalidad Siempre Sale , hubo un ganador que acertó los seis números en Salta: se llevó un pozo de más de $381 millones.

Números ganadores: 23 - 24 - 25 - 30 - 31 - 44

4 aciertos: 527 ganadores. Premio: $24.238

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 12 de agosto de 2026

Números ganadores: 04 - 08 - 16 - 20 - 24 - 36

6 aciertos: 1 ganador. Premio: $1.100.000.000

5 aciertos: 107 ganadores. Premio: $397.934

4 aciertos: 2.336 ganadores Premio: $5.468

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 12 de agosto de 2026

Números ganadores: 03 - 07 - 22 - 24 - 25 - 42

6 aciertos: vacante. Premio: $3.291.719.990

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 12 de agosto de 2026

Números ganadores: 13 - 21 - 23 - 26 - 32 - 33

5 aciertos: 1 ganador. Premio: $381.004.236

Pozo extra: resultado del miércoles 12 de agosto de 2026

Números ganadores: 03 - 04 - 07 - 08 - 16 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 30 - 31 - 36 - 42 - 44

6 aciertos: 599 ganadores. Premio: $333.889

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.400 del Quini 6 se realizará el domingo 16 de agosto a las 21.15. Pozo estimado: $13.650.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.