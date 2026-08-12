Actriz de The Office reveló que padece un cáncer terminal: "Intento vivir a pleno el tiempo que me quede" La actriz de la versión británica de la famosa serie sorprendió a sus fanáticos al revelar una noticia desoladora sobre su salud. Agregar C5N en









Lucy Davis y una noticia desoladora: "Tengo cáncer terminal"

Lucy Davis, la actriz británica reconocida por sus papeles en The Office y El mundo oculto de Sabrina, dio una noticia que dejó a sus fans sin palabras: a sus 53 años fue diagnosticada con cáncer de mamá terminal. A través de sus redes sociales, la actriz abrió su corazón y relató lo que va a suceder en los próximos meses.

Según explicó, la noticia la recibió hace un año, después de detectar una zona endurecida cerca de sus senos. Al principio no le dio demasiada importancia porque no se trataba de un bulto que sobresalía. "El bulto inicial que noté no era un bulto como tal, sino más bien una especie de zona dura. Muy pequeña. Casi ni me molesté en ir a revisármelo", escribió.

Sin embargo, cuando fue revisada por un especialista, era demasiado tarde y el diagnóstico fue desolador: era cáncer y ya se había propagado a distintas partes del cuerpo. La enfermedad le provocó metástasis en la columna vertebral, la cadera derecha y las costillas. "El cáncer es incurable y ya es demasiado tarde para la quimioterapia", escribió en su posteo.

View this post on Instagram A pesar del panorama, la actriz continuó trabajando hasta donde le dio el cuerpo. En este sentido, Davis confesó que desea vivir tranquila y con el buen humor que la caracteriza. "Por ahora, intento vivir el tiempo que me quede del modo más pleno y divertido posible. Siempre me gusta encontrar algo que aprender incluso de las experiencias negativas que me ocurren. Y el cáncer no es la excepción", expresó al respecto.

En el mismo mensaje, trato de concientizar sobre la prevención temprana del cáncer: "Así que supongo que el mensaje es: no ignores nada, hazte revisar cualquier cosa".

Lucy Davis. Quién es Lucy Davis Lucy Davis es una reconocida actriz británica que alcanzó popularidad por su participación en varias producciones de cine y televisión. Uno de sus papeles más recordados fue el de Dawn Tinsley en la versión británica de The Office, personaje que impulsó su carrera y le dio reconocimiento internacional. Lucy Davis en la versión británica The Office. Además, formó parte de películas como Shaun of the Dead y Wonder Woman, donde interpretó a Etta Candy, la secretaria de Steve Trevor. Años más tarde volvió a destacarse en televisión con su papel de Hilda Spellman, la tía de Sabrina, en El mundo oculto de Sabrina. En cuanto a su vida personal, Davis estuvo casada durante casi cinco años con el actor Owain Yeoman, reconocido por su participación en The Mentalist. La pareja contrajo matrimonio en 2006 y se divorció en 2011; no tuvieron hijos.