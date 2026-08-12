13 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Loto Plus: resultado del sorteo 3908 del miércoles 12 de agosto de 2026

Aunque los principales premios no tuvieron ganadores, la modalidad "Sale o Sale" repartió alegría a un apostador, que acertó cinco números y embolsó más de $38 millones.

Por
Resultados del Loto Plus del miércoles 12 de agosto de 2026.

Resultados del Loto Plus del miércoles 12 de agosto de 2026.

Redes Sociales

Este miércoles 12 de agosto de 2026 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos los miércoles y sábados: un jugador acertó cinco números en el sorteo de la modalidad "Sale o Sale" y se llevó más de $38.000.000.

El yacaré pertenece a la familia Alligatoridae de los caimanes y habita en los ríos de agua dulce y humedales del noreste argentino.
Te puede interesar:

Descubrieron un yacaré en un parque de Córdoba y todavía no lograron sacarlo del agua

Loto Plus: resultados del miércoles 12 de agosto de 2026

NÚMERO PLUS 3

Loto Tradicional del miércoles 12 de agosto de 2026

Números ganadores: 02 - 04 - 07 - 14 - 30 - 43

6 aciertos: vacante. Premio: $3.375.366.748

5 aciertos: 6 ganadores. Premio: $2.463.952

4 aciertos: 320 ganadores. Premio: $9.240

Loto Match del miércoles 12 de agosto de 2026

Números ganadores: 01 - 09 - 11 - 22 - 23 - 30

6 aciertos: vacante. Premio: $1.243.267.374

5 aciertos: 16 ganadores. Premio: $923.982

4 aciertos: 543 ganadores. Premio: $5.445

Loto Desquite del miércoles 12 de agosto de 2026

Números ganadores: 00 - 02 - 07 - 10 - 20 - 27

6 aciertos: vacante. Premio: $1.740.239.128

Loto Sale o Sale del miércoles 12 de agosto de 2026

Números ganadores: 19 - 21 - 27 - 35 - 37 - 42

5 aciertos: 1 ganador. Premio: $38.079.252

NÚMERO PLUS VACANTE

Próximo sorteo del Loto Plus

Sábado 15 de agosto a las 22. POZO ESTIMADO: $19.233.000.000

¿Qué es el Loto Plus?

Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.

¿Cómo jugar al Loto Plus?

Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45. Con un único valor de apuesta, participás de todas las modalidades.

Las modalidades:

  • Loto tradicional: se eligen seis números entre el 0 al 41 y otros dos números adicionales llamados “Jack” del 0 al 9. También existe la posibilidad de realizar apuestas múltiples en las que se podrán elegir números adicionales a los 6 números principales tradicionales. Allí, el jugador del Loto puede sumar desde 7 hasta 20 números, aumentando así sus oportunidades de ganar, pero pagando también más por apuesta. Los premios se obtienen al acertar con tres, cuatro, cinco o seis aciertos entre los números principales. También hay premios por acertar además alguno o ambos números “Jack”.
  • Desquite: se eligen 6 números principales más 2 números extra llamados Jack. El jugador participa de este sorteo con los mismos números con los que jugó en el sorteo Tradicional, pero a diferencia de ese juego sólo posee tres categorías de premios. Las categorías de los premios se dividen según las combinaciones ganadoras: 6 aciertos más 2 Jacks, 6 aciertos más 1 Jack y 6 aciertos sin ningún Jack. Los premios para estas categorías son los mismos que para el sorteo Tradicional.
  • Sale o sale: el apostador compite con los mismos números con los que jugó en los sorteos anteriores. En este sorteo, también se extraen 6 números principales, pero a diferencia de las otras variantes, no se extrae ningún número Jack. En su lugar, se toman como números Jacks los cuatro números de esta categoría que salieron sorteados en el Tradicional y el Desquite. Tal cual lo indica el nombre del juego, siempre habrá al menos un ganador, ya que el premio corresponde a los apostadores que hayan obtenido la mayor cantidad de aciertos entre los números principales. El valor de este premio es independiente del pozo de los otros sorteos y también depende de las ventas.

Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que, si acertás, multiplicás el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.

Valor de la apuesta: $3.000. Tiene pozo acumulado.

Noticias relacionadas

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 12 de agosto de 2026.

Quini 6: un correntino se llevó $1.100 millones en el sorteo de La Segunda

Gabriela Denisse Banach fue hallada sin vida y denunciaron travesticidio. 

Crimen en Rosario: hallaron muerta a una activista trans y denuncian travesticidio

El hecho ocurrió en Recoleta.

Explosión en un edificio de Recoleta: hay al menos 11 heridos y evacuaron a 12 personas

La avioneta sería de procedencia boliviana.

Encontraron una avioneta abandonada en Santiago del Estero: la Justicia investiga un posible vínculo narco

play

Científicos marcharon en el Obelisco en rechazo al ajuste: "Hay un desmantelamiento absoluto"

Las cifras de hospitales nacionales como el Garrahan desmienten las afirmaciones libertarias. 

Los datos detrás de otro decreto "tribunero" de Milei: los extranjeros en hospitales públicos no llegan ni al 1%

Rating Cero

Camila Mayan exige una compensación por los años que vivió afuera.

El abogado de Camila Mayan detalló cuál es la compensación que le pide a Alexis Mac Allister

Alejandra Maglietti y un duro descargo: Estoy harta.

Alejandra Maglietti se quejó del perro de su vecino y desató la polémica en redes: "Vi un pitbull sin bozal"

La mamá de Lali Espósito estrena un ciclo con las madres de los íconos de la música.

Del detrás de escena a la pantalla: de qué trata el programa que estrenará la mamá de Lali Espósito

Lucy Davis y una noticia desoladora: Tengo cáncer terminal

Actriz de The Office reveló que padece un cáncer terminal: "Intento vivir a pleno el tiempo que me quede"

El Polaco está activo en redes y mostró, otra vez, su cambio físico. 

El Polaco mostró su cambio físico y reveló qué lo llevó a priorizar su bienestar: "Por mi familia"

Cande Molfese reveló que ya eligió el nombre de su bebé.

Cande Molfese reveló que ya eligió el nombre para su bebé y dio pistas: ¿cuál será?

últimas noticias

El yacaré pertenece a la familia Alligatoridae de los caimanes y habita en los ríos de agua dulce y humedales del noreste argentino.

Descubrieron un yacaré en un parque de Córdoba y todavía no lograron sacarlo del agua

Hace 1 hora
Resultados del Loto Plus del miércoles 12 de agosto de 2026.

Loto Plus: un apostador del Sale o Sale se llevó más de $38 millones

Hace 1 hora
Nick Reiner junto a su padre. 

Acusan formalmente a Nick Reiner por el asesinato de sus padres: podría recibir pena de muerte

Hace 1 hora
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 12 de agosto de 2026.

Quini 6: un correntino se llevó $1.100 millones en el sorteo de La Segunda

Hace 2 horas
Gabriela Denisse Banach fue hallada sin vida y denunciaron travesticidio. 

Crimen en Rosario: hallaron muerta a una activista trans y denuncian travesticidio

Hace 2 horas