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La Oreja de Van Gogh vuelve a Argentina con Amaia Montero: fechas y entradas

El grupo de rock confirmó que regresa a Buenos Aires con su histórica vocalista en el mardo del tour "Tantas cosas que contar".

Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh y tocarán en el Movistar Arena.

Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh y tocarán en el Movistar Arena.

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A 30 años de sus inicios, el grupo La Oreja de Van Gogh anunció su vuelta con la voz de Amaia Montero, tras una gira exitosa por España que superó las 400 mil entradas vendidas en 2026.

La comediante abrió la puerta al primer intento y ganó la casa en Gran Hermano.
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El grupo de rock anunció su regreso a Buenos Aires con su formación original el 19 de marzo de 2027, en el Movistar Arena, con el tour Tantas cosas que contar. Promete ser un reccorrido por los grandes hits de la banda que marcó a toda una generación.

“Para nosotros esta gira es un sueño hecho realidad: nuestras canciones de siempre con más emoción que nunca”, remarcon en sus cuentas oficiales, y ageregaron: "Están siendo noches perfectas que no olvidaremos nunca y necesitamos compartir también esta experiencia con toda la gente de Latinoamérica. Nos habéis seguido durante décadas y ha llegado momento de celebrarlo. ¡Os esperamos a todos!"

El espectáculo tendrá las recordadas canciones Cuídate, La Playa, Puedes contar conmigo, 20 de enero y Rosas. Este último tema alcanzó un hito tras lograr mil millones de reproducciones en Spotify. También estará sus composiciones más recientes como Todos estamos bailando la misma canción, que estrenaron en 2025.

La Oreja de Van Gogh en Argentina

La venta de entradas para ver a La Oreja de Van Gogh en Argentina se realizará de forma escalonada a través del sitio oficial del estadio, y de la mano de la productora Dale Play Live.

Preventa Santander: Iniciará este jueves 6 de agosto a las 16:00 hs. Los clientes podrán acceder a hasta 6 cuotas sin interés pagando con tarjeta de crédito Santander a través de la App Santander o con MODO.

Venta General: Estará disponible a partir del viernes 7 de agosto a las 16:00 hs con todos los medios de pago. Se mantendrá el beneficio de las 6 cuotas sin interés para clientes Santander.

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