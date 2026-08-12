12 de agosto de 2026 Inicio
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Crimen en Rosario: hallaron muerta a una activista trans y denuncian travesticidio

Gabriela Denisse Banach fue hallada sin vida en un departamento de Cerrito al 600 de la ciudad santafesina con heridas compatibles con un ataque de odio, mientras la Justicia y la Policía investigan el caso.

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Gabriela Denisse Banach fue hallada sin vida y denunciaron travesticidio. 

Gabriela Denisse Banach fue hallada sin vida y denunciaron travesticidio. 

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El Prado se encuentra a pocos minutos del centro de Rosario.
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La mujer trans, reconocida por su militancia en defensa de los derechos de travestis y trans, presentaba heridas y signos de violencia sobre distintas partes del cuerpo, según trascendió, mientras personal del Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (SIES) constató su fallecimiento en el lugar.

De acuerdo con testimonios de habitantes de la zona, durante el domingo se escucharon ruidos compatibles con una pelea y gritos dentro del inmueble, aunque nadie realizó una denuncia al 911 en ese momento, y la falta de contacto posterior con Gabriela generó preocupación entre quienes la conocían.

Una comerciante y vecina del lugar contó al programa De 12 a 14 de El Tres que Gabriela era una persona muy comunicativa y que solían verla con frecuencia, por lo que la noticia causó sorpresa entre quienes compartían cotidianamente espacios con ella en el barrio.

El Archivo TravestiTrans Santa Fe denunció el travesticidio de Gabriela Banach

El Archivo TravestiTrans Santa Fe expresó su dolor y calificó la muerte de Gabriela como un travesticidio, al advertir que las agresiones contra personas travestis continúan y cuestionar que sus muertes queden reducidas a estadísticas, mientras reclamó respuestas frente a la violencia y la discriminación.

"Nos siguen matando. Nos siguen arrebatando vidas por ser quienes somos, mientras la violencia pretende convertir nuestras existencias en estadísticas y silencio", señalaron desde la organización, que llamó a fortalecer la comunidad, la memoria y la organización para enfrentar los discursos de odio.

Desde el espacio remarcaron además que la vida de cada compañera travesti debe ser protegida y cerraron su pronunciamiento con un mensaje contundente sobre el caso: "Es travesticidio. ¡Justicia por Gaby, ya!", en reclamo por el esclarecimiento del asesinato.

Convocan a una movilización en Rosario para exigir justicia por Gabriela Banach

Organizaciones del colectivo Travesti Trans convocaron para este jueves a las 11:30 a una concentración frente a la Sede de Gobierno, ubicada en Plaza San Martín de Rosario, para reclamar el esclarecimiento del travesticidio de Gabriela Banach y visibilizar las demandas vinculadas con la protección de sus compañeras.

La convocatoria también apunta contra las autoridades provinciales y municipales por presuntas omisiones y reclama políticas públicas sostenidas para abordar situaciones vinculadas con salud mental y consumos problemáticos, además de cuestionar la habilitación de discursos de odio que, según denunciaron, profundizan la violencia.

Bajo la consigna de que "los cuerpos siempre son los nuestros y el Estado es responsable", las organizaciones exigieron estrategias y dispositivos efectivos que permanezcan en el tiempo, mientras convocaron a los medios de comunicación y a la sociedad en general a participar del reclamo.

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