La muerte de Ernestina Pais: habló el testigo que intentó socorrer a la periodista tras el accidente

El vecino que quiso ayudarla a salir del auto, tras el impacto contra el tren. contó cómo fueron los minutos siguientes a la colisión.

La inesperada muerte de Ernestina Pais a los 54 años, tiene en vilo al mundo del espectáculo y un testigo detalló cómo reaccionó al escuchar el ruido que generó el impacto entre el Honda Civic y el tren de la Costa, en San Isidro. “Nosotros pensábamos que era un chico porque tenía la camiseta de la Selección Argentina y no se le veía la cara. No sabíamos que era ella”, explicó.

“Yo estaba acá adentro y escuché el impacto. Fuimos corriendo a mirar a ver qué pasó, a ver si la podíamos ayudar o algo. No pudimos hacer nada porque no se podían abrir las puertas, estaban todas trabadas”, empezó diciendo tras el trágico accidente.

“Se movió un poquito, pero no contestaba. Le hablábamos, había una señora también que le gritaba y le preguntaba si estaba bien y nunca contestó”, agregó en diálogo con A24 sobre el accidente que ocurrió entre las 19:23 y 19:25 hs.

A modo de cierre, detalló el accionar de la policía, “nos acercamos varios a asistirla. Había un policía que intentó abrir las puertas, pero no pudieron. Luego, se refirió a las especulaciones que estuvieron indicando algunos vecinos sobre el funcionamiento de la barrera de seguridad, “la barrera funciona bien y siempre escuchamos cuando el tren toca la bocina”, cerró.

La trágica muerte de la periodista a los 54 años, dejó un profundo vacío en los medios de comunicación y el espectáculo argentino. A principios de este mes de junio, la periodista dio una entrevista en Radio Rafaela, en la que fue una de sus últimas apariciones públicas.

Con total honestidad, rompió el silencio y habló de su internación por el alcoholismo: "La adicción detuvo mi vida, pero la estoy recuperando", reflexionó.

Pais se encontraba plenamente abocada a su rol como actriz en una obra teatral donde, paradójicamente, le tocaba interpretar a un personaje alcohólico junto a Juan Palomino, Fabián Vena y Romina Gaetani. Lejos de esquivar el desafío, la famosa describió esa experiencia como un proceso de control y vigilancia constante sobre su adicción.

“Salgo de una internación por alcoholismo, estuve seis meses y medio internada. Hace dos años y medio que estoy, por suerte, bien", confesó en el medio santafesino dos semanas antes de su muerte.

Esta puesta en escena le implicó unimpacto psicológico cuando subía al escenario cada noche: "Cuando dirigía la botella hacia mí en escena, pensaba mentalmente: 'A vos ya te gané, y hoy es otro día más que te gano'".

A pesar de esta aceptación, tenía plena conciencia que la lucha era día a día: "El alcoholismo es una enfermedad crónica que no tiene cura, pero sí tratamiento. No se tiene nunca la batalla ganada, y aunque hace diez años comenzó mi problema con el alcohol, hoy me encuentro recomponiendo mi vida y mi rol como actriz al mismo tiempo".

Para Pais, la forma de sanar estaba en la empatía y en humanizar el dolor: "No me tomes de ejemplo, pero sí tomame de par y de compañero en la recuperación. Muchos me escriben y yo los escucho". De esta forma, armó una red de contención para otros casos como el de ella.

También tenía claro que su camino para curarse era paso a paso: "Todavía me siento un bebé en esto de la sobriedad; otros llevan 15 o 20 años sin consumo". La famosa falleció este viernes tras protagonizar un siniestro ferroviario en un paso a nivel de San Isidro.

Ernestina Pais: "me internaron y me judicializaron"

En una de sus últimas entrevistas, Ernestina Pais habló con Víctor Hugo Morales en Radio 750 sobre su proceso de rehabilitación y cómo la ayudó la actuación junto a José María Muscari y Mariela Asensio. "Yo empecé terapia forzadamente con el alcoholismo", sostuvo.

"A mí me judicializaron, me metieron en una clínica de rehabilitación el 18 de marzo del 2024 y estuve seis meses y medio internada", contó en esa oportunidad. Agregó que ese proceso estuvo acompañado por "una intensivísima actividad de grupos terapéuticos y terapias individuales de diversa índole".

En la entrevista íntima con el locutor uruguayo, la periodista recordó el trauma por la desaparición de su padre en la última dictadura militar: "Mi papá se va a un bar y no vuelve más y nadie sabe dónde está. Vos lo procesás primero como abandono, después como vergüenza, después como ira, después como angustia", reflexionó.

José Miguel Pais fue secuestrado y desaparecido el 16 de agosto de 1976 en Buenos Aires durante la última dictadura militar argentina. "Puse un escudo de titanio para frenar todo el dolor y, en algún momento, el dolor pasa. Hice una parálisis histérica. A los 6 años no caminé durante semanas bloqueando el tema de que mi viejo no volvía a casa", contó la mediática.

En la misma línea, pidió que no se romantice su problema de adicciones: "Vamos a contar la verdad y vamos a contar que te meás en la calle, que no te vas a morir heroicamente, que te vas a morir cayéndote por una escalera", sostuvo.

Entre sus definiciones, la hermana de Federica Pais habló de la crisis en la salud mental que atraviesa el país: "Esto que nos está pasando ya es una epidemia. Hay un montón de situaciones que ocurren entre los humanos que hoy tienen un origen en una falta de atención en salud mental", sentenció la locutora.