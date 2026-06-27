Se conocieron las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron el choque fatal en el que perdió la vida la conductora. El video ya forma parte de la investigación y aporta nuevos elementos para reconstruir la mecánica del accidente.

Ernestina Pais murió este viernes como consecuencia de un accidente ferroviario , luego de que el vehículo que conducía fuera impactado por una formación al intentar cruzar las vías. Con el avance de la investigación, se conoció un video de una cámara de seguridad que muestra el momento exacto del choque y ya integra el expediente judicial.

La muerte de Ernestina Pais: habló el testigo que intentó socorrer a la periodista tras el accidente

Al analizar las imágenes en C5N , el periodista especializado, Fernando Tocho, describió los avances del caso a partir de la aparición de los nuevos registros. "Esto que ustedes ven es esclarecedor. Podemos dar fe de la velocidad a la que iba el vehículo, no se detiene en ningún momento, no hubo incidencia de otro rodado", consideró.

Tocho explicó que la causa todavía debe sumar nuevas pruebas antes de arribar a conclusiones definitivas y remarcó: "Faltan algunas pericias que se van a hacer para saber si hubo alguna falla mecánica en el vehículo, en qué estado conducía Ernestina Pais". Además, destacó: "Hay también declaraciones de testigos" y recordó que "las primeras personas que llegan al lugar y que, incluso, dan aviso a la policía y a los servicios de emergencia. Esos testimonios son importantes".

El periodista agregó que "Ernestina Pais tuvo sobrevida, según testigos", y evaluó que "la investigación, con estas imágenes y estos elementos que se están sumando, encaja más en una muerte por accidente. Les diría que el homicidio culposo queda de lado". Para Tocho, las pruebas incorporadas hasta el momento modifican el rumbo inicial de la causa.

Además, recordó que la conductora se dirigía al teatro, estaba inhabilitada para conducir y tenía un registro de antecedentes por contravenciones al volante. En ese contexto, concluyó: "Pareciera ser más una distracción al volante, que una maniobra deliberada a velocidad. Parece que en ningún momento vio que venía el tren y que no sería la primera vez que comete este hecho, ni ella ni otros automovilistas".

Sobre ese punto, Tocho señaló que los vecinos de la zona aseguraron que cruzar las vías con las barreras bajas "es una práctica frecuente". Esos testimonios también forman parte de los elementos que los investigadores analizan para reconstruir las circunstancias previas al impacto.

Qué se sabe del accidente en el que murió Ernestina Pais

Ernestina Pais falleció este viernes por la noche, cuando el vehículo que manejaba fue embestido por una formación del Tren de la Costa en San Isidro. La muerte de la conductora de 54 años conmocionó al mundo del espectáculo y dio inicio a una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente ferroviario.

Así quedó el auto de Ernestina Pais tras el accidente. Redes sociales

El accidente ocurrió en el paso a nivel de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad bonaerense de Martínez. Según el parte policial, la periodista conducía un Honda Civic negro e intentó atravesar el cruce cuando las barreras permanecían bajas y el tren impactó de lleno sobre el lateral izquierdo del automóvil.

Por el fuerte impacto Pais murió en el lugar. Los efectivos que acudieron a la escena constataron que era la única ocupante del vehículo y trabajaron junto a Bomberos para preservar el área, mientras se realizaban las primeras pericias y la recolección de pruebas.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez, que quedó a cargo de la causa, solicitó distintas medidas para reconstruir la mecánica del accidente. Entre ellas figuran el análisis del funcionamiento del paso a nivel, la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar y la recolección de testimonios sobre los instantes previos a la colisión.

Así quedó el auto de Ernestina Pais tras el accidente. Redes sociales

Hasta el momento, no se informó oficialmente por qué el vehículo ingresó al cruce ferroviario cuando las barreras estaban abajo. Ese será uno de los principales ejes de la investigación, junto con la verificación del correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad del paso a nivel.