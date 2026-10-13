Denise Dumas rompió el silencio tras las críticas por sus dichos sobre Darío Giordano: qué dijo

La conductora rompió el silencio en el programa de streaming Ángel Responde, luego de recibir una ola de hate en las redes sociales por sus declaraciones sobre el viudo de Romina Yan.

Denise Dumas salió a defenderse tras quedar en el centro de la polémica por sus comentarios sobre el descargo que realizó Darío Giordano . La panelista aprovechó su espacio en Bondi Live para aclarar sus dichos, luego de recibir duras críticas y cuestionamientos en las redes sociales.

Todo comenzó durante una emisión de LAM, el ciclo conducido por Ángel de Brito, cuando analizaban las graves acusaciones que Valentín Yankelevich lanzó públicamente contra su padre, a quien señaló por presuntos episodios de violencia física y psicológica durante su infancia.

En ese contexto, Dumas opinó: “Hay un montón de padres que cagan a palos a los hijos y los aman, y son violentos. Una cosa no quita la otra”. La declaración generó controversia en la red, ya que la frase fue interpretada como una forma de justificar o minimizar el maltrato infantil, precisamente cuando el testimonio del hijo de Romina Yan había generado una profunda conmoción.

Lejos de retractarse, Denise Dumas explicó su frase y remarcó que existe una manipulación constante en estos vínculos: "Lo que yo digo es que hay toda una psicopateada ahí porque, aunque no lo puedan creer, hay padres que aman a sus hijos y les pegan igual. Eso quise decir ". Y agregó: “Para un niño es re confuso y te llena de culpa que tu papá te diga todo el tiempo que te ama y después te pega y te pide perdón” .

En ese sentido, la conductora respaldó su palabra basándose en experiencias cercanas: “ Me consta porque, desgraciadamente, tengo a una amiga que le ha pasado... pero se denuncia igual”.

DENISE DUMAS ACLARA SUS POLÉMICOS DICHOS EN LAM@AngeldebritoOk @elejercitodelam https://t.co/w2hvUS7ahF — Bondi (@bondi_liveok) October 13, 2026

Luego estableció diferencias con la violencia de pareja. "En una pareja uno elige, pero a un padre violento no lo elegís, es una relación que te impusieron. Y si sos un niño, es mucho peor irte de ahí. Generalmente los padres violentos no son odiosos, son encantadores", aseveró.

A modo de cierre, vinculó su postura con la carta pública que difundió el viudo de Romina Yan, señalando que la confusión nace cuando el violento apela al afecto constante: “Por eso hay que denunciar igual, que es lo que hizo Giordano en su carta, diciendo tanto 'los amo'".

El descargo de Darío Giordano tras la denuncia pública

Con un extenso descargo, rechazó las acusaciones de violencia intrafamiliar que hizo públicas su hijo Valentín Yankelevich. El productor comienza el texto con el recuerdo de su relación con Romina Yan y del impacto de su muerte, ocurrida cuando él tenía 36 años. "La muerte inesperada y repentina de Romina destruyó el mundo que conocía. De un día para otro perdí a mi compañera, a la mujer que amaba", señala.

Romina Yan y Darío Giordano en su casamiento.

Giordano afirma que, en medio del dolor, debió criar solo a sus tres hijos pequeños. Según su versión, en ese período de extrema vulnerabilidad recibió presiones externas y cuestionamientos sobre cómo debía conducir su hogar, y tuvo que "defender" su rol de padre.

Sobre los episodios de agresión, el productor fue categórico: "Quiero dejar algo en claro: rechazo las acusaciones de violencia que se me atribuyen. Ni antes ni después del fallecimiento de Romina hubo episodios de esas características en nuestra familia".

Para respaldar su postura, indicó que la Justicia ya investigó los hechos. "Se trata de una causa en la cual fui sobreseído en el año 2018. Como siempre sostuvo, esos hechos que se denuncian nunca ocurrieron y por lo tanto nunca fueron comprobados", afirmó.

Giordano aclaró que no responderá a su hijo en público. "No voy a discutir públicamente con mi hijo Valentín. No voy a responderle a través de los medios de comunicación", sostuvo. También reconoció posibles fallas: "Aunque es posible que, en ese momento de duelo y dolor, yo no haya estado a la altura de lo que él y Franco necesitaban. Les pido perdón por eso y puedo entender su angustia".

El comunicado incluye además críticas a la exposición pública del caso. "La exposición pública, los contactos y el poder no convierten una versión en verdad, ni le otorgan a nadie más derecho que a un padre a ser escuchado", planteó. Dijo que cedió reclamos "de índole personal e incluso material" para evitar conflictos que dañaran a sus hijos, y concluyó: "No escribo estas palabras para pedir compasión ni para convencer a nadie de que fui un padre perfecto. Las escribo porque tengo derecho a defender mi nombre, mi historia y mi lugar como padre".