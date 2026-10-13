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Denise Dumas generó repudio en las redes por una desafortunada frase en pleno escándalo en la familia Yankelevich

La panelista lanzó una polémica reflexión, en el programa de Ángel de Brito, sobre la violencia hacia los hijos mientras el panel analizaban las denuncias contra Darío Giordano, viudo de Romina Yan.

Denis Dumas y sus declaraciones durante la emisión de LAM generaron repudio en las redes.

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En ese contexto, Dumas lanzó una frase que no pasó inadvertida: “Hay un montón de padres que cagan a palos a los hijos y los aman, y son violentos. Una cosa no quita la otra”.

Sus palabras generaron controversia por la manera en la que vinculó el amor de los padres con la violencia física hacia sus hijos. La declaración fue interpretada como una forma de justificar o minimizar el maltrato infantil, precisamente cuando el testimonio del hijo de Romina Yan había generado una profunda conmoción.

Denis Dumas en LAM.

Denis Dumas en LAM.

En su testimonio, el joven aseguró que durante años sufrió golpes, gritos y maltrato psicológico por parte de su padre. Además, destacó el papel fundamental que tuvo su abuelo Gustavo, quien lo acompañó y le brindó contención para salir de aquella situación.

En medio del escándalo, la frase de Dumas generó indignación en las redes sociales y apuntaron contra ella por naturalizar de la violencia dentro de las familias. "Yo no entiendo como permiten que gente así tenga lugar en los medios y diga estas con total liviandad con un tema muy delicado"; "No es amor que un padre sea violento con sus hijos y que los ame igual"; "Es lamentable que esta mujer tenga un micrófono" y "Con esa lógica, un chabon que le pega a la mujer también la ama", fueron algunos de los comentarios que dejaron plasmados los usuarios.

Romina Yan, Dario Giordano y Gustavo Yankelevich.

Romina Yan, Dario Giordano y Gustavo Yankelevich.

Darío Giordano, viudo de Romina Yan, negó episodios de violencia, pidió perdón y defendió su lugar de padre

Por su parte, Giordano rechazó públicamente las acusaciones mediante un comunicado difundido en las últimas horas. También se conoció que la causa judicial iniciada en su contra terminó con un sobreseimiento por prescripción.

"Quiero dejar algo en claro: rechazo las acusaciones de violencia que se me atribuyen. Ni antes ni después del fallecimiento de Romina hubo episodios de esas características en nuestra familia", comenzó diciendo.

Darío Giordano, viudo de Romina Yan.

Darío Giordano, viudo de Romina Yan.

Para respaldar su postura, indicó que la Justicia ya investigó los hechos. "Se trata de una causa en la cual fui sobreseído en el año 2018. Como siempre sostuvo, esos hechos que se denuncian nunca ocurrieron y por lo tanto nunca fueron comprobados", afirmó.

Giordano aclaró que no responderá a su hijo en público. "No voy a discutir públicamente con mi hijo Valentín. No voy a responderle a través de los medios de comunicación", sostuvo. También reconoció posibles fallas: "Aunque es posible que, en ese momento de duelo y dolor, yo no haya estado a la altura de lo que él y Franco necesitaban. Les pido perdón por eso y puedo entender su angustia".

Captura: web

Captura: web

El comunicado incluye además críticas a la exposición pública del caso. "La exposición pública, los contactos y el poder no convierten una versión en verdad, ni le otorgan a nadie más derecho que a un padre a ser escuchado", planteó. Dijo que cedió reclamos "de índole personal e incluso material" para evitar conflictos que dañaran a sus hijos, y concluyó: "No escribo estas palabras para pedir compasión ni para convencer a nadie de que fui un padre perfecto. Las escribo porque tengo derecho a defender mi nombre, mi historia y mi lugar como padre".

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