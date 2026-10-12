12 de octubre de 2026 Inicio
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Quién es Valentín Yankelevich, el hijo de Romina Yan que denunció a su padre por violencia y maltrato

El joven de 23 años es nieto de los productores Gustavo Yankelevich y Cris Morena. Se dedica al automovilismo y contó que sufrió agresiones físicas y psicológicas durante su infancia, después de la muerte de su madre.

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Quién es Valentín Yankelevich, el hijo de Romina Yan que denunció a su padre por violencia y maltrato

Valentín Yankelevich, hijo de la actriz Romina Yan y del productor Darío Giordano, denunció públicamente que sufrió violencia física y psicológica por parte de su padre durante su infancia. A los 23 años, el joven decidió contar por primera vez los episodios que, según su testimonio, marcaron su vida después de la muerte de su madre, en septiembre de 2010.

Romina Yan y Darío Giordano en su casamiento.
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Valentín pertenece a una de las familias más reconocidas de la televisión argentina. Es nieto de Gustavo Yankelevich, histórico productor televisivo, y de Cris Morena, actriz, productora y creadora de numerosas ficciones juveniles. Su madre alcanzó una enorme popularidad por sus trabajos en televisión, entre ellos Chiquititas y Amor mío.

Sin embargo, el joven eligió desarrollar su carrera lejos de los estudios de televisión. Su pasión es el automovilismo y compite como piloto en el TC2000, una de las principales categorías del deporte motor argentino. Además, mantiene una relación muy cercana con su abuelo Gustavo, a quien considera una figura paterna fundamental en su vida.

Qué denunció Valentín Yankelevich contra su padre

En una entrevista con Infobae, Valentín relató que las situaciones de violencia comenzaron cuando tenía entre nueve y diez años, luego de la muerte de su madre, cuando él tenía siete. Según contó, su hermano Franco también sufrió agresiones durante ese período.

“Eran golpes, gritos, maltrato”, resumió al describir la convivencia con Darío Giordano. Entre los episodios que recordó, mencionó golpes, tirones de pelo, encierros en su habitación y situaciones en las que recibía la comida varias horas después. También aseguró que sufría descalificaciones que afectaron su autoestima.

El piloto explicó que durante mucho tiempo sintió temor de regresar a su casa después de la escuela. Según su relato, la situación llegó a un punto crítico y tuvo pensamientos vinculados con la muerte. Fue entonces cuando comenzó a buscar ayuda fuera del entorno familiar.

Valentín contó que encontró en su abuelo Gustavo Yankelevich a la primera persona que escuchó lo que estaba pasando. Durante encuentros semanales, él y su hermano pudieron contarle los episodios que vivían. Según explicó, su abuelo los acompañó para que pudieran salir de esa situación y les brindó contención.

A los 12 años, Valentín se fue a vivir con su abuelo junto a Franco, después de la intervención judicial que relató en la entrevista. También explicó que durante años mantuvo silencio para proteger a su hermana menor, Azul, que permaneció viviendo con su padre.

El joven decidió adoptar el apellido materno y dejar de utilizar el de su padre. Según expresó, no lo considera una figura paterna por lo que vivió durante su infancia. Con su testimonio, Valentín hizo pública una historia familiar que había mantenido en reserva durante años y explicó por qué el acompañamiento de sus abuelos maternos fue decisivo para reconstruir su vida.

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