Fuerte discusión entre un conductor y una panelista en pleno programa: "¡Sos adulto!"

Un intercambio de opiniones llevó a que se genere un tenso clima en pleno vivo y terminó todo con un reproche.

El reconocido conductor de noticiero Esteban Mirol reveló que fue infiel y aseguró que no se arrepiente porque lo disfrutó. Esto causó indignación en todo el equipo de LAM y también provocó que la panelista Denise Dumas le cuestione sus formas. “Sos adulto”, disparó.

Como el periodista Fede Bongiorno está de vacaciones, Mirol fue su reemplazante por un día y ofició de “suricata”, como le dicen a la dupla de Pepe Ochoa con Fefe. Opinó de todos los escándalos de la farándula y también habló sobre su propia vida, la cual mantiene en perfil bajo.

Sin embargo, Mirol se destapó en LAM y reveló lo inesperado: “Fui fiel muchas veces y no me arrepiento”. Fue entonces que explicó los motivos y la embarró: “Con muchas mujeres, le fui infiel a una sola mujer. No me parece correcto ser infiel, pero se disfruta mucho igual ”.

Pero a todo esto, Denise Dumas se indignó por la liviandad que estaba manejando sobre el tema. Mirol indicó que fue infiel porque no se animaba a ponerle un cierre a una relación que ya no le estaba haciendo bien. Por eso, la panelista atacó con todo: Bueno anímate, ¡sos un adulto! No la engañes. Terminá y punto”.

Después le preguntó qué lo llevó a ser infiel y ninguna de las respuestas le pareció apta. El momento terminó siendo divertido, pero Dumas no le dejó pasar una al conductor.

Claudio Rígoli se casó en secreto con su novia en Italia

El conductor Claudio Rígoli decidió casarse en Italia con su novia Elisa en una ceremonia única en la costa italiana y nadie se enteró. El conductor, fiel a su estilo reservado, mantuvo todo en secreto y, cuando vuelvan a Argentina, harán un evento más masivo para su entorno.

Redes sociales

La noticia fue confirmada por LAM, quien dio los detalles de cómo había sido todo. La periodista Pilar Smith contó: “Hablamos con mucha gente de Canal Nueve y estaban todos sorprendidos, y además sorprendidos de estas imágenes”.

Ese día, Esteban Mirol, otro conductor reconocido del canal, contó en LAM que tampoco sabía: “No sabía nada. Toda su vida fue súper reservado”. Previamente, Rígoli había contado que se iba de vacaciones con Elisa, su pareja desde 2023, pero sin contar que iba a casarse.