13 de octubre de 2026 Inicio
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El viudo de Romina Yan negó las acusaciones de violencia de su hijo Valentín: "Esos hechos nunca ocurrieron"

El productor Darío Giordano difundió un extenso comunicado tras el testimonio de Valentín Yankelevich sobre presuntas agresiones en la familia. Pidió perdón por no haber estado a la altura del duelo, pero se negó a polemizar en los medios.

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Darío Giordano

Darío Giordano, viudo de Romina Yan.

El productor Darío Giordano, viudo de la actriz Romina Yan, rechazó en un extenso comunicado las acusaciones de violencia intrafamiliar que hizo públicas su hijo Valentín Yankelevich y respondió al testimonio del joven sobre presuntas situaciones vividas en el hogar tras la muerte de su madre. Además,recordó que la Justicia lo sobreseyó en 2018.

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Luego de que Valentín expusiera su relato, Giordano decidió romper el silencio. En el escrito se defiende y contesta cada una de las imputaciones que se le atribuyen.

El productor comienza el texto con el recuerdo de su relación con Romina Yan y del impacto de su muerte, ocurrida cuando él tenía 36 años. "La muerte inesperada y repentina de Romina destruyó el mundo que conocía. De un día para otro perdí a mi compañera, a la mujer que amaba", señala.

Giordano afirma que, en medio del dolor, debió criar solo a sus tres hijos pequeños. Según su versión, en ese período de extrema vulnerabilidad recibió presiones externas y cuestionamientos sobre cómo debía conducir su hogar, y tuvo que "defender" su rol de padre.

Giordano negó episodios de violencia, pidió perdón y defendió su lugar de padre

Sobre los episodios de agresión, el productor fue categórico: "Quiero dejar algo en claro: rechazo las acusaciones de violencia que se me atribuyen. Ni antes ni después del fallecimiento de Romina hubo episodios de esas características en nuestra familia".

Para respaldar su postura, indicó que la Justicia ya investigó los hechos. "Se trata de una causa en la cual fui sobreseído en el año 2018. Como siempre sostuvo, esos hechos que se denuncian nunca ocurrieron y por lo tanto nunca fueron comprobados", afirmó.

Valentín Yankelevich, Azul Giordano y Franco Giordano.

Valentín Yankelevich, Azul Giordano y Franco Giordano.

Giordano aclaró que no responderá a su hijo en público. "No voy a discutir públicamente con mi hijo Valentín. No voy a responderle a través de los medios de comunicación", sostuvo. También reconoció posibles fallas: "Aunque es posible que, en ese momento de duelo y dolor, yo no haya estado a la altura de lo que él y Franco necesitaban. Les pido perdón por eso y puedo entender su angustia".

El comunicado incluye además críticas a la exposición pública del caso. "La exposición pública, los contactos y el poder no convierten una versión en verdad, ni le otorgan a nadie más derecho que a un padre a ser escuchado", planteó. Dijo que cedió reclamos "de índole personal e incluso material" para evitar conflictos que dañaran a sus hijos, y concluyó: "No escribo estas palabras para pedir compasión ni para convencer a nadie de que fui un padre perfecto. Las escribo porque tengo derecho a defender mi nombre, mi historia y mi lugar como padre".

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