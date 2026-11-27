El insólito error de Patricia Bullrich en un video donde celebra la eliminación de las PASO Para festejar la victoria legislativa en el Senado, la legisladora oficialista publicó en redes sociales un material audiovisual musicalizado con el tema "Coolo" de los Illya Kuryaki and the Valderramas, pero hay un detalle que no tuvo en cuenta. Por Agregar C5N en









Patricia Bullrich con los lentes negros al incio del video.

La senadora por La Libertad Avanza Patricia Bullrich compartió un curioso y nuevo video en sus redes sociales donde celebró la victoria política del Gobierno en el Senado, con la media sanción de la Reforma Política que elimina las PASO para 2027, aunque hay un detalle que no tuvo en cuenta y la llevó a caer en un error de secuencia.

En el material audiovisual se la puede ver a Bullrich caminando por los pasillos de la Cámara alta y de fondo suena el tema "Coolo" de los Illya Kuryaki and the Valderramas."Moviendo el c*lo, como en cada lugar que me tocó estar", escribió en el posteo.

Patricia Bullrich sin los lentes de sol que se había puesto al inicio del video. Lo curioso refiere a que en la primera secuencia del video se la puede ver a la senadora oficialista acomodándose los lentes de negros de sol que usó el jueves al ingresar al Congreso. A los siguientes planos se da vuelta, tira un beso a cámara, pero ya no los tenía puestos.