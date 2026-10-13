Detuvieron a una famosa actriz luego de querer abrir la puerta de un avión en pleno vuelo

Selma Blair , protagonista de Legalmente Rubia y Hellboy, fue arrestada en Nueva York, Estados Unidos , tras protagonizar un violento incidente a bordo de un avión. La actriz estadounidense de 54 años fue detenida el domingo 11 de octubre después de que presuntamente intentara abrir una puerta en pleno vuelo y agrediera a dos integrantes de la tripulación de Delta Air Lines.

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El episodio ocurrió durante un viaje desde Los Ángeles hacia el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) . Según los reportes, Blair habría golpeado a un auxiliar de vuelo y mordido a otro, lo que provocó la intervención de las autoridades.

Tras el aterrizaje, la protagonista de Juegos sexuales quedó bajo custodia policial y fue trasladada a un hospital para una evaluación médica. Dos tripulantes resultaron heridos y uno de ellos necesitó atención hospitalaria.

La situación también derivó en nuevas acusaciones contra Selma Blair, quien presuntamente agredió a un policía y a una enfermera después del desembarque. La actriz compareció ante la Justicia de Queens y recuperó la libertad tras pagar una fianza de 20.000 dólares.

Mientras el FBI investiga lo ocurrido, trascendió que la artista recibió una citación federal por una presunta agresión bajo jurisdicción estadounidense. Por su parte, Delta Air Lines reafirmó su política de “tolerancia cero” frente a comportamientos violentos o ilegales.

Selma Blair.

Qué dijo el representante de Selma Blair

El representante de Selma Blair rompió el silencio después de la detención y atribuyó el comportamiento de la actriz a una emergencia médica que habría sufrido durante el vuelo hacia Nueva York.

“Selma sufrió una emergencia médica que desencadenó la conducta denunciada”, aseguró su portavoz en declaraciones difundidas por medios estadounidenses, entre ellos Variety y TMZ.

Además, explicó que la intérprete recibió asistencia apenas aterrizó el avión: “Tras el aterrizaje, recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra estable”. No se informaron detalles específicos sobre la emergencia mencionada.

Cabe recordar que Blair fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2018, enfermedad sobre la que habló públicamente en numerosas oportunidades. Sin embargo, no se confirmó que esa condición esté relacionada con el incidente.

La actriz ya había protagonizado otro episodio durante un vuelo en 2016, cuando debió ser retirada en camilla tras una crisis que posteriormente atribuyó a la combinación de alcohol y medicamentos. Ahora, la investigación continúa mientras se define su situación judicial.