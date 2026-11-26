El futbolista quedó en el centro de la polémica tras conocerse detalles de la ruptura con su exesposa, quien lanzó fuertes indirectas en las redes sociales.

El arquero Manuel Neuer, jugador del Bayern Múnich y campeón del mundo con Alemania en 2014, quedó en el ojo de la tormenta por un escándalo amoroso que revolucionó al mundo del fútbol alemán. El futbolista de 40 años se habría separado de su esposa Anika Bissel en medio de un escándalo de infidelidad, semanas después del nacimiento de su segundo hijo.

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Según reveló la revista alemana Bunte, la joven de 26 años dio a luz a finales de agosto y, poco tiempo después, el arquero le comunicó sus ganas de terminar la relación y dejó la casa que ambos compartían.

Según lo trascendido, las sospechas comenzaron a crecer cuando Neuer fue visto en Sicilia junto a una mujer cuya identidad todavía se desconoce. Sin embargo, aquel encuentro no habría sido el único.

El pasado 20 de noviembre, el futbolista fue captado en Búzios, Brasil, mientras paseaba en moto acompañado de la misma joven que, según trascendió en los medios alemanes, tendría 17 años menos que él.

Por su parte, la joven recurrió a sus redes para expresar cómo se sentía tras la infidelidad y compartió en su historia de Instagram un texto de una cuenta referida a la salud emocional: "Mi mundo se está derrumbando. Estoy agotada, abrumada y cargo demasiado. Tengo miedo constantemente. Mi sistema nervioso está al límite. Me siento sola, incluso entre personas. Lucho más de lo que otros ven. Estoy emocionalmente vacía y quiero simplemente desaparecer por un tiempo". Acompañó la publicación con un emoji de corazón roto.

Días después compartió un video en inglés cuya traducción al alemán publicó Bunte: "No es vergonzoso ser la mujer que fue engañada. Vergonzoso es ser un hombre que destruye a su familia, traumatiza a sus hijos y a su esposa por una adúltera y luego culpa a todos los demás por el daño que él mismo causó".

El repost de Anika.

En las últimas horas, Anika volvió a apuntar contra el arquero alemán: compartió en su cuenta de TikTok una publicación que apuntaba directamente contra los hombres que engañan a sus parejas durante el embarazo. "Engañar a una mujer embarazada es otro nivel de maldad", comenzaba el escrito.

"Ella está gestando a tu hijo mientras vos estás entretenido con otra persona. La mujer que debería sentirse amada, protegida y acompañada termina lidiando con el dolor que vos le causaste", continuaba el mensaje. Además, la publicación cuestionaba a quienes intentan justificar una infidelidad: "Eso no es un error. Es una decisión. Una decisión egoísta, despiadada e irrespetuosa".

Si bien Anika no hizo ninguna referencia directa al campeón del mundo, el contenido que decidió compartir no hizo más que alimentar las sospechas de una posible infidelidad por parte del futbolista.

La pareja había contraído matrimonio en noviembre de 2023 y, en julio de 2025, celebró su boda junto a familiares y amigos. En marzo de 2024 había nacido Luca, el primero de sus dos hijos. Ahora, en medio del escándalo, Anika estaría buscando una nueva propiedad para comenzar otra etapa de su vida.