13 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Gustavo Yankelevich habló sobre la madrastra de los hijos de Romina Yan y contó qué papel tuvo en el caso

El productor y abuelo de los niños reveló la conversación que mantuvo con Azul Yankelevich, la nieta más chica, que describió lo que pasaba puertas adentro en la casa con Darío Giordano, su padre.

Por
Gustavo Yankelevich habló sobre la madrastra de los hijos de Romina Yan.

Gustavo Yankelevich habló sobre la madrastra de los hijos de Romina Yan.

Redes sociales

El productor Gustavo Yankelevich dio detalles sobre la charla que tuvo con sus nietos que fue clave para poder avanzar en la tenencia. Fue él quien se encargó de poner a salvo a Franco y Valentín, mientras que Azul siguió viviendo con su padre y contó detalles del papel de Miren Algañarás, la madrastra de ellos, para que la niña no viera la violencia.

Lali Espósito y Cris Morena.
Te puede interesar:

De Lali a Claudia Villafañe: los famosos respaldaron a Cris Morena tras la denuncia de su nieto Valentín

En una entrevista en Mediodía Noticias, Gustavo contó: “Yo hablé con el juez y le dije que él a Azul no le pegaba, que si Azul se venía con los chicos se iba a sentir mal porque ella nunca vio nada. Cuando él empezaba a gritar y ya sabía que se veían los golpes, la agarraba a ella y se la llevaba a caminar afuera”.

Valentín Yankelevich, Azul Giordano y Franco Giordano.

Valentín Yankelevich, Azul Giordano y Franco Giordano.

Reveló cómo fue el proceso judicial: “Nos hicieron un test psicológico a los chicos, a él y a mí, por supuesto no al mismo tiempo. Y la perito dijo que los tres chicos tenían que venir conmigo, Azul también, y que él no podía encargarse de criar a ningún hijo ni nada”.

“Un día Azul, después de que sus hermanos le contaran todo, les dijo que ella nunca había visto nada, solo que su papá los arrastraba por la escalera. Preguntó: ‘¿Eso es pegar?’. Ella tenía todo muy normalizado”, concluyó.

Qué dijo Guido Kaczka, íntimo amigo de Romina Yan, sobre la denuncia contra Darío Giordano

Guido Kaczka, íntimo amigo de Romina Yan y cercano a la familia Yankelevich, se refirió a la denuncia que hizo Valentín Yankelevich contra su padre, Darío Giordano, por maltrato físico y psicológico y consideró que "no corresponde" que hable. "En este momento que hable adquiere otro significado y no me quiero meter, no quiero decir nada inconveniente", sostuvo este domingo.

"Es un tema muy delicado. No voy a opinar porque es un tema que afecta mucho a las personas que lo viven. Lo vi como ustedes, pero no corresponde que yo hable", insistió el conductor de El Trece y, sobre su relación con Romina, aclaró: "Éramos muy chicos los dos, éramos muy amigos y era un programa con sus particularidades. Yo era más chico, más adolescente".

Kaczka le pidió perdón al móvil de América TV: "Les pido disculpas porque yo miro los programas y me entero de cosas pero hay algunos temas particulares de los que no quiero hablar, no quiero opinar".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Valentín Yankelevich, Azul Giordano y Franco Giordano.

La razón por la que Azul, la hija menor de Romina Yan, siguió viviendo junto a su padre

Romina Yan y Guido Kaczka.

Qué dijo Guido Kaczka, íntimo amigo de Romina Yan, sobre la denuncia contra Darío Giordano

tras la denuncia de valentin yankelevich, cris morena revelo el pedido que le hizo romina yan antes de morir

Tras la denuncia de Valentín Yankelevich, Cris Morena reveló el pedido que le hizo Romina Yan antes de morir

Romina Yan y Darío Giordano en su casamiento.

Qué decía Darío Giordano sobre Romina Yan: "Va a estar siempre..."

quien es valentin yankelevich, el hijo de romina yan que denuncio a su padre por violencia y maltrato

Quién es Valentín Yankelevich, el hijo de Romina Yan que denunció a su padre por violencia y maltrato

Franco y Valentín se cambiaron el apellido Giordiano por Yankelevich legalmente.

Gustavo Yankelevich reveló el sufrimiento de su nieto con Darío Giordano: "Franco me dijo que el papá lo desmayó a golpes"

Rating Cero

La presentadora se alejará de la pantalla de su reconocido programa.

Bombazo: Yanina Latorre se aleja de la TV y ya tiene reemplazo

Hay que recorrer varias publicaciones hasta encontrar alguna referencia sobre Emanuel Ortega.

No se puede creer: la dramática decisión que tomó Julieta Prandi con Emanuel Ortega tras su separación

Ortega y Prandi se separaron.

Dan a conocer oscuros detalles de Emanuel Ortega tras separarse de Julieta Prandi: "Algo para ocultar"

La noticia sorprendió por el poco tiempo transcurrido desde la boda.

El fuerte comunicado de Julieta Prandi en el que anunció su separación con Emanuel Ortega

¿Qué pasó con Julieta Prandi?

Lo cambia todo: la versión que hunde a Julieta Prandi tras la separación de Emanuel Ortega

Julieta Ortega, sorprendida por la separación de Emanuel y Julieta Prandi.

La insólita reacción de Julieta Ortega al enterarse en vivo de la separación de Julieta Prandi y su hermano Emanuel

últimas noticias

La presentadora se alejará de la pantalla de su reconocido programa.

Bombazo: Yanina Latorre se aleja de la TV y ya tiene reemplazo

Hace 5 minutos
Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva. 

Caputo se reunió con Georgieva de cara a la tercera revisión del acuerdo: "Excelente encuentro"

Hace 16 minutos
Luiz Inácio Lula da Silva se enfrenta a Flávio Bolsonaro en el balotaje presidencial en Brasil en menos de dos semanas.

Elecciones en Brasil: Lula anunció la condonación de deudas a 3,6 millones de microempresarios

Hace 17 minutos
Hay que recorrer varias publicaciones hasta encontrar alguna referencia sobre Emanuel Ortega.

No se puede creer: la dramática decisión que tomó Julieta Prandi con Emanuel Ortega tras su separación

Hace 23 minutos
Fuentes cercanas a los desarrolladores confirmaron la fecha de lanzamiento del GTA VI.

Confirmaron cuándo es el lanzamiento del GTA VI para PC

Hace 34 minutos