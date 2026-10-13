Gustavo Yankelevich habló sobre la madrastra de los hijos de Romina Yan y contó qué papel tuvo en el caso El productor y abuelo de los niños reveló la conversación que mantuvo con Azul Yankelevich, la nieta más chica, que describió lo que pasaba puertas adentro en la casa con Darío Giordano, su padre. Por Agregar C5N en









Gustavo Yankelevich habló sobre la madrastra de los hijos de Romina Yan. Redes sociales

El productor Gustavo Yankelevich dio detalles sobre la charla que tuvo con sus nietos que fue clave para poder avanzar en la tenencia. Fue él quien se encargó de poner a salvo a Franco y Valentín, mientras que Azul siguió viviendo con su padre y contó detalles del papel de Miren Algañarás, la madrastra de ellos, para que la niña no viera la violencia.

En una entrevista en Mediodía Noticias, Gustavo contó: “Yo hablé con el juez y le dije que él a Azul no le pegaba, que si Azul se venía con los chicos se iba a sentir mal porque ella nunca vio nada. Cuando él empezaba a gritar y ya sabía que se veían los golpes, la agarraba a ella y se la llevaba a caminar afuera”.

Valentín Yankelevich, Azul Giordano y Franco Giordano. Reveló cómo fue el proceso judicial: “Nos hicieron un test psicológico a los chicos, a él y a mí, por supuesto no al mismo tiempo. Y la perito dijo que los tres chicos tenían que venir conmigo, Azul también, y que él no podía encargarse de criar a ningún hijo ni nada”.

“Un día Azul, después de que sus hermanos le contaran todo, les dijo que ella nunca había visto nada, solo que su papá los arrastraba por la escalera. Preguntó: ‘¿Eso es pegar?’. Ella tenía todo muy normalizado”, concluyó.

Qué dijo Guido Kaczka, íntimo amigo de Romina Yan, sobre la denuncia contra Darío Giordano Guido Kaczka, íntimo amigo de Romina Yan y cercano a la familia Yankelevich, se refirió a la denuncia que hizo Valentín Yankelevich contra su padre, Darío Giordano, por maltrato físico y psicológico y consideró que "no corresponde" que hable. "En este momento que hable adquiere otro significado y no me quiero meter, no quiero decir nada inconveniente", sostuvo este domingo.

"Es un tema muy delicado. No voy a opinar porque es un tema que afecta mucho a las personas que lo viven. Lo vi como ustedes, pero no corresponde que yo hable", insistió el conductor de El Trece y, sobre su relación con Romina, aclaró: "Éramos muy chicos los dos, éramos muy amigos y era un programa con sus particularidades. Yo era más chico, más adolescente". Kaczka le pidió perdón al móvil de América TV: "Les pido disculpas porque yo miro los programas y me entero de cosas pero hay algunos temas particulares de los que no quiero hablar, no quiero opinar".