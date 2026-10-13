Conmoción: murió una famosa artista que viajaba en un micro que cayó desde 15 metros

La artista, referente de la música durante más de 30 años, falleció en un accidente vial que también dejó una docena de heridos.

Penélope Knuth, primera viola de la Orquesta de Cámara de Chile , murió en la noche del sábado cuando el micro que trasladaba a los integrantes de la agrupación cayó desde aproximadamente 15 metros por la ladera de un cerro en Valparaíso. La artista estadounidense, con más de tres décadas de trayectoria en Chile, fue la única víctima fatal del accidente.

El siniestro ocurrió en el sector de Diego Portales, en el cerro Barón, cuando la orquesta regresaba a Santiago luego de ofrecer un concierto en el Aula Magna de la Universidad Técnica Federico Santa María, donde interpretó la Sinfonía N°1 Titán de Gustav Mahler bajo la dirección del suizo Emmanuel Siffert. Por motivos que aún se investigan, el vehículo de la empresa Yanguas se desbarrancó por una pendiente pronunciada conocida como la Bajada de los Chanchos y terminó sobre el estacionamiento de un edificio, aplastando uno de los autos que estaba en ese lugar.

El accidente dejó un saldo de 13 personas heridas, cuatro de ellas de gravedad, entre los 46 integrantes que viajaban en el colectivo. El gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, describió la escena como un episodio de extrema gravedad y señaló que el camino donde ocurrió el siniestro es angosto y tiene una pendiente pronunciada.

La noticia de la muerte de Knuth generó conmoción en el ámbito cultural chileno. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio publicó un mensaje de despedida y destacó el valor de su trayectoria. "Durante más de 30 años, Penélope dedicó su talento y compromiso a la Orquesta de Cámara de Chile, dejando una huella invaluable en la música nacional", expresaron.

Penélope Knuth era oriunda de Nueva York y desarrolló gran parte de su carrera artística en Latinoamérica . Cursó estudios musicales en la Indiana University Bloomington, donde se formó en viola con David Dawson y Abraham Skernick, y en composición con Bernard Heiden. Posteriormente se perfeccionó en el Tanglewood Music Center y obtuvo su maestría en la prestigiosa Juilliard School.

Antes de radicarse en Chile, fue violista principal de la Orquesta Sinfónica de Venezuela durante ocho años y cuatro años de la Orquesta Municipal de Caracas, donde además desarrolló una intensa labor pedagógica. Desde 1994 se desempeñaba como jefa de la fila de violas de la Orquesta de Cámara de Chile y, en ese rol, estrenó obras de compositores latinoamericanos tanto en Europa como en Sudamérica. También era Profesora Asociada de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

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Su compromiso con la enseñanza musical la llevó a participar como instructora en el Camping Internacional del Teatro del Lago en Frutillar y, desde 2017, a integrar el equipo docente del Camping Musical de Verano de la FUNSINCOPA de Panamá. Junto al clarinetista Luis Rossi fue madre de la violista Georgina Isabel Rossi, con maestría en Juilliard y presencia en festivales internacionales de Toronto, Bowdoin y Kammermusik Akademie Hohenstaufen.

Autoridades del país vecino acompañaron sus condolencias con un reconocimiento a su legado. "Su destacada trayectoria artística y su valioso aporte a la música nacional dejan una huella significativa en el ámbito cultural de nuestro país", señalaron, expresando además cercanía con su hija Georgina y con los compañeros de orquesta que la acompañaron durante más de tres décadas.