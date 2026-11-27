De la mano de Daniel Orsanic, el equipo conquistó por primera vez la Ensaladera de Plata, después de cuatro finales perdidas. La consagración se dio contra Croacia en Zagreb tras una serie durísima que se definió en el quinto punto. Juan Martín del Potro fue la figura de una campaña inolvidable de un grupo humano que quedó la historia del deporte argentino.

El 27 de noviembre de 2016 quedó marcado para siempre en la historia del tenis argentino. Hace diez años, en Zagreb, Argentina conquistó por primera vez la Copa Davis y terminó con una espera que parecía interminable. El equipo capitaneado por Daniel Orsanic derrotó a Croacia por 3-2 en una final que tuvo la combinación perfecta para lograr una hazaña: la remontada épica, el regreso del Juan Martín Del Potro y un grupo humano que fue clave todas las instancias.

El objetivo costó, pero finalmente pudieron levantar la Ensaladera de plata. Pero se trata de la vieja Copa Davis, con el formato de antes. Con los sets de antes y con las series de antes: local y visitante. Igual, es verdad. Hay que admitir que no hubo mucha fortuna porque Argentina jugó todas de visitante. Sin embargo, la gente se encargó de viajar y fue a Gdansk, Pésaro, Glasgow y Zagreb.

Hay que recordar que Argentina llegó a las finales de 1981, 2006, 2008 y 2011, pero en todas se quedó a un paso. La derrota ante Rusia en Moscú, la dolorosa caída frente a España en Mar del Plata –que todavía duele- y la nueva frustración en Sevilla alimentaron una ilusión que se renovaba con cada generación.

El equipo tenía nombres importantes, pero destacaba el grupo humano . Juan Martín del Potro, Federico Delbonis, Leonardo Mayer y Guido Pella fueron los que estuvieron contra Zagreb y otras instancias, pero también estuvieron cCarlos Berlocq, Renzo Olivo y Juan Mónaco. Cada uno tuvo su lugar, pero Daniel Orsanic les bajó un mensaje claro: la copa se gana entre todos.

El capitán, que asumió el desafío de conducir al equipo, pero tuvo una tarea mucho más allá de elegir jugadores o definir estrategias: Orsanic consiguió que cada integrante se sintiera parte de un objetivo común y que las decisiones deportivas no rompieran la armonía del grupo. La Copa Davis tiene una lógica diferente a la de los torneos individuales: el talento importa, pero la unión puede marcar la diferencia. Y eso es algo que se mantiene hasta hoy porque Javier Frana, hace algunos meses, en la previa de la serie ante Turquía en Neuquén dijo que prefería un buen equipo por sobre un buen resultado.

En ese proceso también hubo un trabajo de preparación mental. Renzo Olivo contó en C5N.com que el equipo trabajó con el coaching de Juan Bautista Segonds, una herramienta que tuvo un papel importante en la construcción del grupo. El coaching consiste en acompañar a las personas para que puedan reconocer sus fortalezas, mejorar su confianza y desarrollar recursos para afrontar situaciones exigentes.

Copa Davis

En el deporte de alto rendimiento, ese trabajo apunta a manejar la presión, sostener la concentración y prepararse mentalmente para los momentos decisivos. Según Olivo, el grupo humano fue clave para alcanzar el objetivo: la confianza entre los jugadores y el acompañamiento mutuo permitieron que cada uno pudiera aportar desde su lugar.

“Hizo que nos abriéramos un poco más entre nosotros, que nos entendamos un poco más. Logró unir al equipo. Éramos un equipo que todos empujábamos para el mismo lado. Orsanic cumplió un papel ideal en ese sentido. Yo me llevé eso que los tenistas no estamos acostumbrados y es la unión del equipo. Pudimos lograr que un equipo se potencie a través del coaching. Fue lo ideal para que haya buen ambiente entre todos”, explicó Olivo.

Argentina campeón de la Copa Davis 2016: le ganó a Polonia, Italia, Gran Bretaña y Croacia

El camino comenzó en marzo, en Gdansk, frente a Polonia. Argentina debió afrontar una serie complicada, con una superficie rápida y bajo techo. Guido Pella abrió la eliminatoria con una victoria ante Michal Przysiezny, mientras que Mayer superó a Hubert Hurkacz. Los polacos descontaron en el dobles y la definición quedó abierta para el domingo. Allí apareció nuevamente el correntino, que venció a Przysiezny y selló el triunfo por 3-2. El primer paso estaba dado y el equipo comenzaba a demostrar que podía ganar lejos de casa.

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En los cuartos de final, el desafío fue Italia, en Pésaro. La serie fue marcada con el regreso de Del Potro a la Copa Davis después de varios años de ausencia, en un momento en el que todavía buscaba recuperar su mejor nivel tras las operaciones en la muñeca. Federico Delbonis se convirtió en una pieza clave al conseguir puntos importantes en singles, mientras que el tandilense y Pella vencieron en dobles a Fabio Fognini y Paolo Lorenzi. Argentina terminó imponiéndose por 3-1 y consiguió el pasaje a las semifinales.

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La victoria en Italia tuvo un valor especial. Del Potro volvió a vestir la camiseta argentina en una competencia, después de todas las polémicas y las críticas que recibió. La clasificación también confirmó que Orsanic tenía variantes y que el equipo podía responder más allá de un solo nombre y eso ilusionaba a la gente que se expresaba en X, el viejo Twitter, y en Facebook.

En septiembre llegó una de las pruebas más difíciles: Gran Bretaña era el vigente campeón y era local porque la serie se jugó en Glasgow. El primer punto fue un duelo quedó para la historia. Del Potro enfrentó a Andy Murray, en ese momento número uno del mundo, y lo derrotó en cinco sets después de una batalla de más de cinco horas. El triunfo tuvo un significado enorme para el tandilense, que había perdido la final olímpica ante el escocés semanas antes.

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Pella amplió la ventaja al vencer a Kyle Edmund y Argentina quedó a un punto de la final. Pero la serie todavía guardaba sufrimiento. Mucho sufrimiento. Del Potro y Mayer cayeron en el dobles ante los hermanos Andy y Jamie Murray, y el domingo el número uno británico superó a Pella para igualar la eliminatoria. Con un 2 a 2 difícil de superar y un Delpo cansado, ¿qué podía pasar? Orsanic lo mandó a calentar igual para distraer a los británicos.

Pero Leo Mayer salió a la cancha y enfrentó a Daniel Evans en el quinto punto. El Yacaré volvió a demostrar su carácter, remontó un partido que había comenzado complicado y ganó en cuatro sets. Argentina estaba en la final, después de una serie que parecía perdida más de una vez.

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La última parada fue Zagreb. Fue contra Croacia, con Marin Cilic e Ivo Karlovic como principales figuras. Jugaron en su casa y eligieron una superficie que favorecía a los suyos. El viernes, Delbonis perdió ante Cilic en cinco sets, pero Del Potro igualó la serie al derrotar a Karlovic. El sábado, el dobles croata se impuso y dejó a Argentina al borde de una nueva frustración: el equipo local ganaba 2-1 y necesitaba apenas un punto para quedarse con la Copa.

Entonces llegó el partido que convirtió a Del Potro en símbolo, por si todavía quedaban algunas dudas (ninguna) de su grandeza. El tandilense salió a la cancha para enfrentar a Cilic con la obligación de ganar y mantener viva la ilusión. Perdió los dos primeros sets y quedó al borde de la derrota, pero no se entregó. Con el aliento de sus compañeros, de los hinchas argentinos, de Diego Maradona completamente enloquecido y, después de una gran Willy épica, empezó a encontrar respuestas, recuperó terreno y llevó el partido a un quinto set.

¡Inolvidable!



Cómo un punto puede cambiar un partido y la historia: Gran Willy de Juan Martín del Potro en la final de Copa Davis 2016 ante Croacia. El desenlace ya lo conocemos. pic.twitter.com/ackCCaIRLq — Tenis Zone (@TenisZoneOk) April 13, 2020

Después de más de cuatro horas, completó una remontada extraordinaria por 6-7, 2-6, 7-5, 6-4 y 6-3. Del Potro había regresado de las lesiones, había vuelto a competir al máximo nivel y ahora sostenía a Argentina en el momento más importante. “Gracias a los que no dejaron que me retire, estuve muy cerca de jugar más y, bueno. Acá estoy”, expresó al final entre lágrimas. Quizás una de las frases más sinceras.

El quinto punto quedó en manos de Delbonis, que enfrentó a Karlovic con la Copa en juego. El de Azul no dejó espacio para los nervios porque fue completamente superior. Con autoridad, ganó por 6-3, 6-4 y 6-2 y cerró la serie. Argentina gritó campeón. Sí, campeón de Copa Davis por primera vez. Del Potro, Mayer, Pella, Delbonis y Orsanic se abrazaron en el centro de la cancha, mientras las tribunas se llenaban de emoción. También fueron Mariano Hood, Sebastián Gutiérrez, Walter Alfonso y muchos más nombres, también protagonistas. La Ensaladera, que tantas veces había quedado lejos, finalmente estaba en manos argentinas.

EL DÍA QUE ARGENTINA GANÓ LA COPA DAVIS



Un 27/11, pero de 2016, el equipo argentino rompió con el maleficio y alzó la ensaladera por primera vez en la historia. Delbonis le ganó el quinto punto a Karlovic y desató la locura. pic.twitter.com/g8gtCVOqZl — TyC Sports (@TyCSports) November 27, 2019

Diez años después, aquella conquista sigue siendo mucho más que un título. Se rompió ese maleficio de cuatro finales perdidas y se logró esa recompensa a una generación que no dejó de intentarlo. “Un equipo, un país, un sueño”, ese lema, fue clave. La figura de Del Potro quedó ligada para siempre a la remontada ante Cilic, pero la Copa también tuvo el esfuerzo de Mayer, de Pella, la entrega de Delbonis, la conducción de Orsanic y el trabajo de un grupo que encontró en la unión, su mayor virtud.