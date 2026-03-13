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"El feminismo se distorsionó": la contundente reflexión de Sofía Gala

La actriz analizó la trama de su última película, "Un futuro brillante", que se filmó con un equipo netamente femenino, y marcó distancia del activismo actual.

La actriz abrió el debate sobre la libertad creativa sin importar el género.

La actriz abrió el debate sobre la libertad creativa sin importar el género.

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Sofía Gala Castiglione opinó sin filtro sobre la lucha del feminismo, tema que está latente en la ultima ficción que protagoniza y que llena las salas: "El feminismo se distorsionó", lanzó.

El actor de O11CE fue filmado disparando una 9mm junto a un delincuente.
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"Siento que en los últimos años se convirtió en otra cosa, todo se volvió súper fundamentalista. Un montón de conceptos del feminismo que me representaban hace un par de años ya no lo hacen, porque se desvirtuaron completamente", aseguró la actriz.

La hija de Moria Casán habló de la película uruguayo-argentina Un futuro brillante, donde formó parte del elenco bajo la dirección de Lucía Garibaldi. Es una historia de mujeres hecha por mujeres, pero que no lleva el rótulo de feminista.

En una entrevista con Tiempo Argentino, la artista fue crítica sobre el presente del movimiento, pero dejó en claro lo que piensa sobre los valores de la igualdad en temas de género. "Por supuesto, creo en la igualdad", afirmó.

Según la filosofía de Castiglione, su trabajo se centra en la democratización de la palabra, sin importar el género de quien está detrás de la cámara o la letra. "Creo en que todos contemos historias: seas hombre, mujer, gato o perro", explicó.

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De qué trata Un futuro brillante

Un futuro brillante es una película distópica uruguayo-argentina dirigida por Lucía Garibaldi. Cuenta la historia de Elisa, una joven que vive en un complejo detenido en el tiempo y es seleccionada para ir al Norte, una tierra prometida de la que nadie regresa, explorando temas de obediencia, juventud y control social con un toque de humor absurdo.

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