La ex Gran Hermano que hizo una fuerte confesión con lo que le pasó en Tinder: "Juro que no hice nada" La famosa dio a conocer una particular situación personal que arrastra desde antes de entrar al reality. Agregar C5N en









Su vida después de Gran Hermano estuvo marcada por varios episodios mediáticos. Redes sociales

Cata Gorostidi sorprendió a sus compañeros de streaming al comentar en vivo una situación particular que arrastra desde antes de su ingreso a Gran Hermano. La pediatra santafesina contó que la aplicación de citas Tinder la bloqueó por completo, impidiéndole crear una nueva cuenta bajo cualquier modalidad.

"Me tiene bloqueada Tinder. Juro por Dios que en Santa Fe, antes de que entre a Gran Hermano, un día estaba usando Tinder y de golpe se bloquea. Dice 'bloqueada. Nunca más vas a poder hacerte una cuenta de ningún tipo con esta plataforma'", comentó ante la sorpresa de sus compañeros de ciclo, entre ellos Tato Algorta y el Tucu López.

Ante las repreguntas de sus colegas, la ex participante se mostró desconcertada por lo sucedido y remarcó que nunca tuvo un comportamiento que justificara semejante sanción por parte de la aplicación: "Juro que no hice nada. Me apareció así. Ponía fotos mías pero normales. Voy a ver otra, me voy a bajar una de esas que busca por cercanía y me voy a encontrar vecinos lindos".

Consultada posteriormente por Paparazzi, Cata amplió la información sobre el bloqueo, asegurando que se produjo antes de su ingreso al reality y que no era una usuaria habitual de este tipo de aplicaciones: "Me lo cerraron antes de GH. No usaba generalmente aplicaciones de citas. Literalmente, conocía una de las personas más importantes dentro de los amoríos de mi vida por Tinder, en Córdoba, antes del reality, en el 2019. Un chico de La Pampa que se llama Santiago. Al otro día estaba conviviendo con él. No estoy para nada en contra".

@catigorostidi Qué fue de la vida de Cata Gorostidi tras Gran Hermano Luego de su paso por el reality, Cata Gorostidi se consolidó como una de las figuras habituales del streaming, conduciendo a diario un programa en Dgo donde no solo aborda temas relacionados con el mundo de Gran Hermano, sino también aspectos de su vida personal, incluyendo citas, amores y desamores. En ese mismo espacio protagonizó, meses atrás, otro escándalo mediático al confesar públicamente un encuentro íntimo con el futbolista Brian Sarmiento mientras este mantenía una relación con Danelik.

En aquella oportunidad, Gorostidi había reconocido: "Yo estuve con Brian cuando Danelik estaba dentro de la casa. A mí me dijo que no estaba con Danelik". La confesión generó una fuerte repercusión en redes sociales y provocó desconcierto entre el propio equipo del programa, aunque posteriormente la ex participante intentó aclarar que se había tratado de una actuación. Además, la mediática tuvo que salir a desmentir la viralización de supuestos chats agresivos hacia nutricionistas que le fueron atribuidos por una cuenta de X. "Es todo fake", aseguró Gorostidi, remarcando que se enteró de la situación a través de sus propios compañeros y que el contenido difundido nunca existió: "Es mentira. Eso nunca sucedió. Sí el otro día escraché a una licenciada en nutrición que me atacó, pero de esto me enteré hoy. Es mentira lo que publicó". Sobre la cuenta responsable de la difusión de estos mensajes falsos, Cata fue contundente y remarcó que no era la primera vez que intentaban perjudicarla mediáticamente: "Esa cuenta siempre intenta dañarme. Siempre inventa fake news mías. Es fan de Furia. Es una cuenta conocida por ser fake. No para de hacer fake mías y de mi entorno. Le mando un beso y que siga lucrando conmigo".